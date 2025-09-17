Not Handshake कंट्रोवर्सी में बड़ा खुलासा, इस पूर्व दिग्गज के चलते प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए सलमान आगा

विज्ञापन
India vs Pakistan Asia Cup match hit by ‘no handshake’ controversy: प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा नहीं आए थे. इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है.

Read Time: 2 mins
  • भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था
  • पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए थे, जिसको लेकर भी विवाद हुआ
  • PCB ने ICC में शिकायत की कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने सलमान आगा से हाथ न मिलाने को कहा था
India vs Pakistan controversy: 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' (India vs Pakistan not handshakes, reason for Salman Agha no-show at presentation) बड़ा खुलासा हुआ है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था इसके बाद फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ( Salman Agha) नहीं आए थे. इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है. अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सलमान आगा मैच के बाद आयोजित होने वाले प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इसलिए नहीं आए क्यों कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी का संचालन  पूर्व भारतीय स्टार संजय मांजरेकर कर रहे थे. रेवस्पोर्ट्ज़ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इसके लिए "सहज नहीं था.  हालांकि, तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी अपना पुरस्कार लेने आए थे. 

पहले ये बात सामने आई थी कि भारतीय खिलाड़ियों की ओर से हाथ नहीं मिलाने के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं जाने का फैसला किया था.  दूसरी ओर आईसीसी ने मंगलवार को पाकिस्तान की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें उसने मौजूदा एशिया कप के अधिकारियों के पैनल से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई थी कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को एशिया कप मैच में टॉस के समय अपने कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने को कहा था. आईसीसी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, "कल देर रात आईसीसी ने पीसीबी को जवाब भेजा कि पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है."

वहीं, अब पीसीबी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, एक "मध्यमार्गी" समझौता हुआ है जिसके तहत मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान से जुड़े मैचों में रेफरी नहीं होंगे तथा रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में रेफरी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

पाकिस्तानी मीडिया के एक वर्ग ने बताया कि नकवी की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से निर्धारित मुलाकात मुख्यतः गृह मंत्रालय के मामलों को लेकर थी, न कि एशिया कप से हटने को लेकर. पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट से हटता है, तो उसे लगभग 1.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 130 करोड़ रुपये) का नुकसान होगा. यह उसके लिए एक बड़ा नुकसान है. 

India, Pakistan Women, Pakistan, ACC Women's T20 Asia Cup 2024, Asia Cup 2025, Cricket
