सोफी डिवाइन के हाथ में कमान, Women World Cup 2025 के लिए न्यूजीलैंड की टीम का हुआ ऐलान

ICC Women World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए न्यूजीलैंड की महिला टीम का ऐलान हो गया है. सोफी डिवाइन को कप्तान बनाया गया है.

  • न्यूजीलैंड ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए नई टीम घोषित की है, जिसमें कप्तान सोफी डिवाइन हैं
  • टीम में 6 खिलाड़ी पहली बार ODI विश्व कप खेलेंगी और 4 खिलाड़ी अपने पहले सीनियर ICC टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी
  • फ्लोरा डेवोनशायर को घरेलू प्रदर्शन के आधार पर टीम में शामिल किया गया है, जो 22 वर्षीया एक ऑलराउंडर हैं
ICC Women World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी कमान सोफी डिवाइन के पास है. 22 वर्षीय ऑलराउंडर फ्लोरा डेवोनशायर को घरेलू स्तर पर प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद वनडे टीम में शामिल किया गया है. पिछले संस्करण की मेजबानी के बाद से न्यूजीलैंड टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है. इस बार न्यूजीलैंड ने अपने खेमे में छह ऐसी खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में खेलती नजर आएंगी. इसके अलावा, चार खिलाड़ी ऐसी भी होंगी, जो अपने पहले सीनियर आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी.

सोफी डिवाइन अपना पांचवां वर्ल्ड कप खेलने जा रही हैं. उनकी साथी सूजी बेट्स भी अपने पांचवें वनडे विश्व कप में खेल रही हैं. अनुभवी तेज गेंदबाज ली ताहुहू को चौथे विश्व कप में खेलने का मौका मिला है, जबकि मैडी ग्रीन और मेली केर अपने तीसरे विश्व कप में भाग ले रही हैं.

30 सितंबर से महिला वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत होने जा रही है. टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड का पहला मैच 1 अक्टूबर को इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा. इसके बाद न्यूजीलैंड 6 अक्टूबर को साउथ अफ्रीकी टीम से भिड़ेगी. 10 अक्टूबर को उसका सामना बांग्लादेश से होगा.

न्यूजीलैंड की टीम 14 अक्टूबर को श्रीलंका से भिड़ेगी, जिसके बाद 18 अक्टूबर को टीम का सामना पाकिस्तान से होगा. यह टीम 23 अक्टूबर को भारतीय टीम को चुनौती देगी, जबकि 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड का सामना इंग्लैंड से होगा.

न्यूजीलैंड के कोच बेन सॉयर ने टीम में चुने गए सभी खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा, 'मैं टीम के संतुलन से वास्तव में खुश हूं. मुझे लगता है कि परिस्थितियों और विरोधियों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास सही मिश्रण है, जिससे हम उन सभी चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं, जिनका हम सामना करेंगे.'

न्यूजीलैंड की टीम: सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, ईडन कार्सन, फ्लोरा डेवोनशायर, इजी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस, बेला जेम्स, मेली केर, जेस केर, रोजमैरी मेयर, जॉर्जिया प्लिम्मर और ली ताहुहु.

