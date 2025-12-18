विज्ञापन
AUS vs ENG: जिस मैदान पर कभी घास काटता था ये गेंदबाज, आज उसी पर तोड़ा दिग्गज ग्लेन मैकग्रा का महारिकॉर्ड, ब्रेट ली का खुलासा

Nathan Lyon Break Glenn McGrath Most Test Wicket Record: ये गेंदबाज अब दुनिया के सर्वकालिक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में छठे स्थान पर आ गया है.

  • नाथन लियोन ने एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में ग्लेन मैकग्रा के टेस्ट विकेट रिकॉर्ड को तोड़ा
  • उन्होंने अपना 564वां टेस्ट विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया
  • लियोन ने एडिलेड ओवल के मैदान पर पहले क्यूरेटर के रूप में काम किया था, जहां उन्होंने यह कीर्तिमान बनाया
Nathan Lyon Break Glenn McGrath Most Test Wicket Record: क्रिकेट की दुनिया में जब भी ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाजों का नाम लिया जाता है, तो शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा जैसे दिग्गजों का जिक्र सबसे पहले आता है, लेकिन अब एडिलेड ओवल के मैदान से एक ऐसी खबर आई है जिसने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ऑफ-स्पिनर नाथन लियोन अब देश के दूसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं.

नाथन लियोन के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने यह कारनामा उसी एडिलेड ओवल मैदान पर किया, जहां कभी वह पिच तैयार करने वाले 'क्यूरेटर' (ग्राउंड्समैन) के तौर पर काम करते थे. 38 वर्षीय लियोन ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट के पहले ही दिन वह कर दिखाया, जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे.

मैच की शुरुआत में लियोन को ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर रखने के फैसले पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन एडिलेड में उन्होंने आते ही अपनी जादू बिखेरा. उन्होंने पहले ओली पोप (3 रन) को आउट कर ग्लेन मैक्ग्रा के 563 विकेटों की बराबरी की. इसके कुछ ही पलों बाद, लियोन ने एक शानदार गेंद पर बेन डकेट को बोल्ड कर अपना 564वां टेस्ट विकेट पूरा कर लिाया.

इस विकेट के साथ ही उन्होंने महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा (563 विकेट) को पीछे छोड़ दिया. अब ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में उनसे आगे सिर्फ स्पिनर शेन वॉर्न (708 विकेट) हैं.

लियोन अब दुनिया के सर्वकालिक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में छठे स्थान पर आ गए हैं. इस लिस्ट में अब उनसे ऊपर केवल मुथैया मुरलीधरन (800), शेन वॉर्न (708), जेम्स एंडरसन (704), अनिल कुंबले (619), और स्टुअर्ट ब्रॉड (604) हैं.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "सोचिए, सालों पहले वह इसी मैदान पर घास काटने वाली मशीन (रोलर) पर बैठा करते थे और आज उन्होंने महान मैक्ग्रा को पीछे छोड़ दिया है. यह एक अविश्वसनीय सफर है."

