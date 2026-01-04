विज्ञापन
मुस्ताफिजुर रहमान बने टी20 क्रिकेट के 'इक्कीस' तोड़ा पाकिस्तानी गेंदबाज का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप टीम में शामिल

Mustafizur Rahman World Record: पिछले चार-पांच दिनों से बांग्लादेशी क्रिकेटर लगातार सुर्ख़ियों में छाये हुए हैं. अबतक मैदान के बाहर उनके नाम को लेकर सुर्ख़ियां बन रहीं थीं तो अब मैदान पर उनके कारनामे ने उनका नाम रोशन कर दिया है.

Mustafizur Rahman World Record: पिछले चार-पांच दिनों से बांग्लादेशी क्रिकेटर लगातार सुर्ख़ियों में छाये हुए हैं. अबतक मैदान के बाहर उनके नाम को लेकर सुर्ख़ियां बन रहीं थीं तो अब मैदान पर उनके कारनामे ने उनका नाम रोशन कर दिया है. तमाम विवादों के बीच बांग्लादेश क्रिकेट टीम का एलान किया गया. इसमें कप्तानी लिट्टन दास को दी गई और उम्मीद के मुताबिक मुस्ताफ़िज़ुर रहमान ने भी जगह बनाई.  विवादों में घिरे बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफ़िज़ुर रहमान टी-20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम की पेस यूनिट की अगुवाई करेंगे. अब मुस्ताफ़िज़ुर ने टी-20 क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बनाकर खुद को इस खेल का ‘इक्कीस' साबित कर दिया है.

टी-20 का इक्कीस, पाकिस्तान के रियाज़ को किया उन्नीस

टी-20 में ख़ासकर डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट मुस्ताफ़िज़ुर रहमान अब टी-20 क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 400 विकेट लेने वाले तेज़ गेंदबाज़ बन गए हैं. उनके नाम अब 315 टी20 मैचों में 400 विकेट हैं. मुस्ताफ़िज़ुर ने पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ वहाब रियाज को पीछे छोड़ दिया है. वहाब के नाम 335 टी20 मैचों में 400 विकेट थे. 

सबसे तेज़ 400 विकेट लेनेवालों की फ़ेहरिस्त में टॉप क्लास स्पिन गेंदबाज़ अफगानिस्‍तान के राशिद खान का नाम सबसे ऊपर है. राशिद ने ये कामयाबी सिर्फ़ 289 मैचों हासिल की थी. फिलहाल राशिद ख़ान के नाम 508 मैचों में 687 विकेट हैं और वो टोटल विकेट के मामले में भी वो टॉप पर हैं. 

इस रिकॉर्ड के हासिल करते ही मुस्ताफ़िज़ुर ने ‘X' पर ट्वीट भी किया, “अलहमदुलिल्लाह एक और मीलस्तंभ. टी-20 में 400 विकेट और सिल्हेट टाइटंस के ख़िलाफ़ सॉलिड जीत. प्रदर्शन कर हमेशा शुक्रगुज़ार महसूस करता हूं. सबों का प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया.” 

बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL में रंगपुर राइडर्स के लिए खेलते हुए 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए और अपनी टीम की जीत के हीरो भी साबित हुए. मुस्ताफ़िज़ुर टी20 क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गये हैं. उन्होंने दक्षिण अफ़्रीकी लेग स्पिनर इमरान ताहिर के 320 टी20 मैचों में 400 शिकार के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. 

Dot बॉल किंग हैं मुस्ताफ़िज़ुर

30 साल के बांग्लादेश के बांये हाथ के पेसर मुस्ताफ़िजुर रहमान टी-20 के डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज़ माने जाते हैं. 16-20 ओवर की गेंदबाज़ी में वो अक्सर क़हर ढाते नज़र आते हैं. अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में तो उनके नाम सर्वाधिक डॉट बॉल (Dot balls) डालने का रिकॉर्ड है. अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में उन्होंने 1100 से ज़्यादा डॉट गेंदें डालीं हैं. 

उनकी गेंदो में वैरिएशन और कटर्स के साथ घातक होने की क्षमता है. अंतर्राष्ट्रीय टी-20 के डेथ ओवर्स में उन्होंने 8 से कम की इक़ॉनमी (7.94) के साथ 50 से ज़्यादा विकेट झटके हैं. 

मुस्ताफ़िज़ुर के नाम 126 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैचों में 7.20 की इकॉनमी के साथ 158 विकेट हैं. उनके नाम आईपीएल के 60 मैचों में 8.13 की इकॉनमी के साथ 65 विकेट हैं.

विवादों में घिरा मुस्ताफ़िज़ुर का नाम

मुस्ताफिज़ुर का नाम पिछले कई दिनों से बड़े विवादों में घिरा रहा है. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 दिसंबर को IPL 2026 के ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा. फिर भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बवाल मचा. मुस्ताफ़िज़ुर को कोलकाता टीम को रीलीज़ करना पड़ा. 

एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार ने टी-20 वर्ल्ड कप में भारत से अपने मैचों को शिफ्ट करने की मांग कर दी. विवादों का बवंडर फ़िलहाल और बड़ा होता दिखता है जिसके केंद्र में मुस्ताफ़िज़ुर का नाम रहा है.

