आईपीएल मिनी ऑक्शन के बाद ऐसा है मुंबई इंडियंस का स्क्वाड, नीलामी में खरीदे ये खिलाड़ी

Mumbai Indians Full Sqaud: आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस सभी टीमों के मुकाबले सबसे छोटे पर्स के साथ उतरी थी. मुंबई का न्यूनतम स्क्वाड पहले ही पूरा था और उसे अपने फुल स्क्वाड के लिए पांच खिलाड़ियों की जरूरत थी. मुंबई के पर्स में 2.75 करोड़ बाकी थे. मुंबई को एक विदेशी खिलाड़ी भी चाहिए था. मुंबई ने नीलामी में क्विंटन डि कॉक पर दांव लगाया. इसके अलावा उन्होंने नीलामी में भारतीय अनकैप्ड सितारों पर बोली लगाई.

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के बाद मुंबई इंडियंस का स्क्वाड

रिटेंशन किए गए खिलाड़ी: अल्लाह ग़ज़नफ़र, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, हार्दिक पंड्या, जसप्रित बुमरा, मयंक मारकंडे (ट्रेड), मिशेल सेंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड), शेरफेन रदरफोर्ड (ट्रेड), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक

नीलामी में किन्हें खरीदा

बल्लेबाज: दानिश मालेवार (30 लाख लाख)

विकेटकीपर: क्विंटन डी कॉक (1 करोड़)

ऑलराउंडर: अथर्व अंकोलेकर (30 लाख)

स्पिनर:

पेसर्स: मोहम्मद इज़हार (INR 30 लाख)

पर्स शेष: 85 लाख

विदेशी स्लॉट उपलब्ध: शून्य

यह भी पढ़ें: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन का हर अपडेट पढ़ें