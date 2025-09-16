विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: टूटा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड, UAE के कप्तान मुहम्मद वसीम ने T20I में रचा इतिहास

Muhammad Waseem record in T20I: मोहम्मद वसीम ने अपनी 69 रन की पारी के दौरान एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. मोहम्मद वसीम  टी-20 इंटरनेशनल में कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup 2025: टूटा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड, UAE के कप्तान मुहम्मद वसीम ने T20I में रचा इतिहास
Muhammad Waseem record in T20I vs Rohit Sharma record in T20I: यूएई के कप्तान का धमाका
  • UAE कप्तान मोहम्मद वसीम ने एशिया कप में ओमान के खिलाफ 69 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया
  • मोहम्मद वसीम ने टी-20 इंटरनेशनल में कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाकर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा.
  • वसीम ने कप्तान के तौर पर 59 पारियों में 2000 रन बनाकर विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Muhammad Waseem record: UAE कप्तान मोहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) और सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू के अर्धशतकों के बाद जुनैद सिद्दिकी (23 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने यहां एशिया कप में ओमान को 42 रन से हराकर सुपर चार में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार रखी. वसीम ने 54 गेंद में 69 रन बनाये और वह आखिरी ओवर में आउट हुए. वहीं शराफू ने 38 गेंद में 51 रन की पारी खेलकर यूएई को बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद पांच विकेट पर 172 रन तक पहुंचाया. (United Arab Emirates vs Oman,  Asia Cup 2025)

मोहम्मद वसीम ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

मोहम्मद वसीम ने अपनी 69 रन की पारी के दौरान एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. मोहम्मद वसीम  टी-20 इंटरनेशनल में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. रोहित ने बतौर कप्तान T20I में 62 पारियों में कुल 1905 रन बनाए थे. वहीं, अब मोहम्मद वसीम ने टी-20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान 59 पारी में 2000 रन बना लिए हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

ऐसा कर मोहम्मद वसीम ने कोहली को भी कप्तान के तौर पर पीछे धकेल दिया है. वैसे, टी-20 इंटरनेशनल में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है. बाबर ने 78 पारियों में कप्तान के तौर पर बल्लेबाजी करते हुए 2642 रन बनाए हैं. 

टी20 इंटरनेशनल में कप्तान के रूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most runs as a Captain in T20I)

2642 - बाबर आज़म (78)
2236 - एरॉन फिंच (76)
2153 - केन विलियमसन (74)
2000 - मुहम्मद वसीम (59)*
1905 - रोहित शर्मा (62)
1609 - गेरहार्ड इरास्मस (66)
1570 - विराट कोहली (46)
1566 - जोस बटलर (48)

इसके अलावा  मोहम्मद वसीम टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. वसीम T20I में सबसे कम गेंद खेलकर 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. मोहम्मद वसीम ने केवल 1947 गेंद खेलकर 3000 रन बनाने में सफलता हासिल की है. 

Latest and Breaking News on NDTV

टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन तक पहुंचने वाले सबसे कम गेंदें (Fewest balls to reach 3000 runs in T20Is)

1947 - मुहम्मद वसीम*
2068 - जोस बटलर
2078 - एरॉन फिंच
2113 - डेविड वार्नर
2149 - रोहित शर्मा
2169 - विराट कोहली
2203 - मार्टिन गुप्टिल
2226 - पॉल स्टर्लिंग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Muhammad Waseem, Rohit Gurunath Sharma, Asia Cup 2025, United Arab Emirates, Oman, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com