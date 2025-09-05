'धोनी से लेकर हर दूसरा खिलाड़ी युवराज से...', पिता योगराज ने फिर साधा पूर्व कप्तान पर निशाना

टीम इंडिया के पूर्व स्टार युवराज सिंह के पिता योगराज सिहं (Yograj Singh) एक बार फिर से अपनी 'चिर-परिचित' फॉर्म में आ गए हैं. अब यह तो आप जानते ही हैं कि पूर्व कप्तान एमएस धोनी (Yograj on ms Dhoni) से उनका कितना ज्यादा प्रेम रहा है! समय-समय पर यह प्रेम कपिल देव के लिए भी झलकता रहा है और अब विराट कोहली भी शामिल हो गए हैं. अब योगराज ने कहा है कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर उनके बेटे युवराज सिंह के वास्तविक मित्र थे, जबकि बाकी बाकी खिलाड़ी युवराज सिंह के कारण टीम में अपनी जगह खोने से डरते थे.

योगराज ने एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए,'जैसा मैं आपसे कहा कि सफलता, पैसा और प्रसिद्ध की यात्रा में आपका कोई दोस्त नहीं होता.हमेशा से ही यहां ज्यादातर पीठ में छुपा घोंपने वाले ही होते हैं. ऐसे लोग जो आपको नीचे धकेलना चाहते हैं.युवराज के मामले में साथी खिलाड़ी उनसे डरते थे. इन्हें डर था कि युवराज उनकी जगह खा जाएंगे क्योंकि मेरा बेटा एक महान खिलाड़ी था. एमएस धोनी से लेकर हर दूसरा खिलाड़ी यही सोचता था कि ओह यह तो मेरी कुर्सी छीन लेगा'

हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब योगराज ने युवराज के पूर्व साथियों के ऊपर कोई टिप्पणी की है. योगराज ने पहले भी कई बार कहा कि उनके बेटे को संन्यास लेने पर मजबूर किया गया. वैसे युवराज का करियर बहुत ही शानदार रहा है. युवी ने साल 2000 से लेकर 2017 तक के सफर में भारत के लिए 402 मैच खेले. और इन्होंने इन मैचों में 35.05 के औसत से 17 शतक और 71 अर्द्धशतकों से 11,178 रन बनाए.