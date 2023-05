मोहम्मद शमी का IPL में धमाका, रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने

IPL में शमी का ऐतिहासिक कमाल

Mohammed Shami Most wickets in Powerplay in an IPL season: आईपीएल 2023 में मोहम्मद शमी ने इतिहास रच दिया है. शमी आईपीएल के एक सीजन में पॉवर प्ले के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर शमी ने ट्रेंट बोल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. बोल्ट ने साल 2020 के सीजन में पॉवर प्ले के दौरान कुल 16 विकेट लिए थे. क्वालीफायर दो में मुंबई के खिलाफ मैच के दौरान शमी ने पॉवर प्ले के दौरान नेहल वढेरा और रोहित शर्मा को आउट किया. जैसे ही शमी ने रोहित को आउट किया, वैसे ही भारतीय गेंदबाज ने आईपीएल में इतिहास रच दिया. बता दें कि इस सीजन शमी ने कमाल की गेंदबाजी की है और फाइनल मैच से पहले तक कुल 28 विकेट चटकाए हैं, जिसमें से 17 विकेट इस गेंदबाज ने पॉवर प्ले में झटके हैं .

