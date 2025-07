WCL 2025: 18 कैरेट सोने से जड़ी... क्रिकेट इतिहास की सबसे महंगी जर्सी पहनेंगे वेस्टइंडीज के खिलाड़ी

Most expensive cricket jersey in WCL 2025: क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो और कीरोन पोलार्ड जैसे दिग्गजों से सजी 'वेस्टइंडीज चैंपियन' वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (World Championship of Legends) 2025 में धूम मचाने के लिए तैयार है. बर्मिंघम, नॉर्थम्प्टन, लीसेस्टर और लीड्स में 18 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) द्वारा अनुमोदित एक कार्यक्रम में पुराने दिग्गज क्रिकेटर नजर आएंगे. (Special West Indies jersey in WCL 2025)

वेस्टइंडीज चैंपियंस के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई प्रतिष्ठित जर्सी असली 18 कैरेट सोने से जड़ी है और 30 ग्राम, 20 ग्राम और 10 ग्राम के संस्करणों में उपलब्ध है। यह ऐतिहासिक रिलीज वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटरों सर क्लाइव लॉयड से लेकर क्रिस गेल और आधुनिक पीढ़ी के दिग्गजों की समृद्ध विरासत और शानदार भावना को समर्पित .

वेस्टइंडीज के दिग्गजों के लिए इस ड्रेस को बनाने वाली कंपनी लोरेंज के संस्थापक राज करण दुग्गल ने कहा, "यह सिर्फ स्पोर्ट्स वियर नहीं है. यह शाही शिल्प कौशल, सांस्कृतिक गौरव और खेल उत्कृष्टता का एक सहज मिश्रण है। लोरेंज जर्सी खेल में भव्यता का वैश्विक प्रतीक है."

वेस्टइंडीज चैंपियंस के मालिक और चैनल2 ग्रुप कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अजय सेठी ने कहा, "वेस्टइंडीज चैंपियंस टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी हैं, और यह जर्सी वेस्टइंडीज क्रिकेट के सभी महान खिलाड़ियों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट प्रतियोगिताओं में से एक है, और हमारा लक्ष्य इस साल ट्रॉफी जीतना है।"

डब्ल्यूसीएल 2025 में क्रिस गेल, डीजे ब्रावो, कीरोन पोलार्ड, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना, ब्रेट ली, क्रिस लिन, शॉन मार्श, इयोन मोर्गन, मोइन अली, सर एलिस्टर कुक, एबी डिविलियर्स, हाशिम अमला, क्रिस मॉरिस, वेन पार्नेल आदि सहित कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं.