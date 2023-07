WI vs IND: मैच में 12 विकेट लेकर अश्विन ने मचाई खलबली, एक और बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

8- अनिल कुंबले

8- रविचंद्रन अश्विन

5 - हरभजन सिंह

इसके अलावा अश्विन ने 34वीं बार एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने में सफता हासिल की है. बता दें कि अश्विन का विदेशी धरती पर यह बेस्ट गेंदबाजी परफॉर्मेंस हैं. वहीं, अश्विन भारत-वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर अश्विन ने श्रीनिवास वेंकटराघवन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. श्रीनिवास वेंकटराघवन ने भारत वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में कुल 68 विकेट लिए थे. अब अश्विन 72 विकेट ले चुके हैं. इस मामले में पहले नंबर पर कपिल देव हैं. कपिल देव ने भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट क्रिकेट में कुल 89 विकेट अर्जित करने में सफलता पाई थी.

भारत- वेस्टइंडीज टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट

89- कपिल देव

76 -मैल्कम मार्शल

74- अनिल कुंबले

72- रविचंद्रन अश्विन

68 - श्रीनिवास वेंकटराघवन

विदेशी धरती पर दोनों पारियों में पांच विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

बिशन सिंह बेदी Vsऑस्ट्रेलिया, पर्थ, 1977

भागवत चन्द्रशेखर Vs ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 1977

वेंकटेश प्रसाद Vs साउथ अफ्रीका, डरबन, 1996

इरफ़ान पठान Vs बांग्लादेश, ढाका, 2004

इरफान पठान Vsजिम्बाब्वे, हरारे, 2005

रविचंद्रन अश्विन Vs वेस्टइंडीज, रोसेउ, 2023

