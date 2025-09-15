विज्ञापन
मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड में प्रदर्शन का मिला इनाम, अगस्त महीने के लिए चुने गए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ

Mohammed Siraj ICC Player of the Month: सिराज के शानदार प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में 21.11 की औसत से नौ विकेट लिएसिराज के शानदार प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में 21.11 की औसत से नौ विकेट लिए.

Mohammed Siraj ICC Player of the Month: आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में लगातार मैच जिताऊ प्रदर्शन के लिए अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है. इस महीने में वह एकमात्र मैच खेल पाए थे. सिराज के शानदार प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में 21.11 की औसत से नौ विकेट लिए, इव ने भारत को न केवल मुश्किल परिस्थिति से टेस्ट जीतने में मदद की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि यह श्रृंखला 2-2 से बराबर रहे. इस तेज़ गेंदबाज़ को अंतिम टेस्ट में उनके प्रयासों के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, जिसमें उन्होंने दूसरी पारी में 46 ओवर गेंदबाजी करते हुए पाँच विकेट लिए.

दाएं हाथ के इस गेंदबाज़ ने इस मासिक पुरस्कार के लिए न्यूज़ीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज़ के तेज़ गेंदबाज़ जेडन सील्स को पछाड़ा. सिराज इंग्लैंड के खिलाफ सभी पांच टेस्ट मैचों में खेलने वाले एकमात्र भारतीय तेज गेंदबाज़ थे, जिससे वह सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ भी बन गए, और श्रृंखला के अंतिम दिन तक उसी तीव्रता से गेंदबाजी करना एक सराहनीय प्रयास था. आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट के हवाले से सिराज ने कहा, "आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुना जाना मेरे लिए विशेष सम्मान की बात है."

उन्होंने कहा, "एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी एक यादगार श्रृंखला थी, और यह मेरे द्वारा अब तक खेले गए सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक थी." उन्होंने आगे कहा, "मुझे गर्व है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण स्पेल, खासकर निर्णायक क्षणों में, दे सका. शीर्ष बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ उनकी घरेलू परिस्थितियों में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इससे मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी सामने आया."

सिराज ने कहा, "यह पुरस्कार मेरे साथियों और सहयोगी स्टाफ का भी उतना ही है जितना मेरा, क्योंकि उनके निरंतर प्रोत्साहन और विश्वास ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया." उन्होंने कहा, "मैं कड़ी मेहनत करता रहूँगा और हर बार जब मैं भारत की जर्सी पहनूँगा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँगा."

सिराज के शानदार प्रदर्शन की दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा सराहना किए जाने के अलावा, उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सचिन तेंदुलकर से भी प्रशंसा मिली, जिन्होंने महसूस किया कि इस तेज़ गेंदबाज़ के योगदान को कम करके आंका गया है.

यह तेज़ गेंदबाज़ इंग्लैंड के अंतिम टेस्ट के बाद आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाज़ रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने में भी सफल रहा, क्योंकि उसने पाँच टेस्ट मैचों में 32.43 की औसत से 23 विकेट लिए, जिसमें दो बार पारी में पाँच विकेट भी शामिल हैं.

