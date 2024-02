"उनकी कप्तानी में..." मोहम्मद शमी ने धोनी, कोहली और रोहित शर्मा में से बताया कौन है भारत का बेस्ट कप्तान ?

Best captain of India Mohammed Shami picked, शमी ने बताया

Mohammed Shami picked the best captain of India: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami ) ने उस कप्तान के नाम का ऐलान किया है जिसकी कप्तानी में खेलने में उन्हें सबसे ज्यादा मजा आया. इसके अलावा शमी ने बेस्ट कप्तान कौन है , इसको लेकर भी अपनी राय रखी. दरअसल, न्यूज 18 के इंटरव्यू में शमी से एक सवाल किया गया और पूछा गया कि आपके नजर में धोनी, कोहली और रोहित शर्मा (Rohit Sharma vs MS Dhoni vs Virat Kohli) में से बेस्ट कप्तान कौन है (best captain of India) . इस सवाल पर शमी ने रिएक्ट किया और इसका जवाब भी दिया. शमी ने सीधे तौर पर धोनी को बेस्ट कप्तान माना है.