बेशर्मी पर उतरे मोहम्मद यूसुफ, सूर्यकुमार से माफी मांगने के बजाए इरफान पठान पर उठाए सवाल

Mohammad Yousuf on Suryakumar Yadav: पाकिस्तान के लिए 17 हजार से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने रविवार को दुबई में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने पर टिप्पणी करते हुए भारतीय कप्तान के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था. मोहम्मद यूसुफ के इस बयान के बाद मंगलवार को सोशल मीडिया पर तूफान आ गया. उनकी चौतरफा आलोचना हुई. इतनी थू-थू होने के बाद भी मोहम्मद यूसुफ ने अपने बयान के लिए माफी मांगने की बजाए इस विवाद में भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान को भी घसीट लिया है.

समा टीवी पर भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हैंडशेक विवाद पर चर्चा के दौरान यूसुफ ने सूर्यकुमार यादव के लिए बार-बार अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल. उनके इस तरह के रिएक्शन पर एंकर भी हैरान रह गए. लेकिन यूसुफ ने सूर्या को गाली देना जारी रखा. पाकिस्तान की समा टीवी पर डिबेट के दौरान यूसुफ ने कहा, "भारत अपनी फ़िल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहा है. भारत को शर्म आनी चाहिए कि वे जिस तरह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अंपायरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैच रेफरी के ज़रिए प्रताड़ित कर रहे हैं. यह बहुत बड़ी बात है." इसके बाद उन्होंने सूर्यकुमार यादव को अपमानजनक शब्द कहना शुरू कर दिया.

1998 से 2010 के बीच पाकिस्तान के लिए 288 वनडे, 90 टेस्ट और 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले मोहम्मद यूसुफ की इस टिप्पणी से सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए. वहीं अब मोहम्मद यूसुफ ने इस मामले पर इरफान पठान को घेरते हुए माफी मांगने से इंकार कर दिया है. यूसुफ ने ट्वीट किया, "मेरा इरादा किसी भी खिलाड़ी का अपमान करने का नहीं था जो अपने देश के लिए जुनून और शालीनता के साथ खेलता है, लेकिन भारतीय मीडिया और लोग इरफान पठान की प्रशंसा क्यों कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि शाहिद खान अफरीदी कुत्ते की तरह भौंक रहे थे? क्या गरिमा और सम्मान की बात करने वाले हर किसी को इसे खारिज नहीं करना चाहिए?"

यूसुफ ने जिस घटना का जिक्र किया है, उसका खुलासा हाल ही में इरफान पठान के साथ एक इंटरव्यू के दौरान किया था. इरफान ने शाहिद अफरीदी के साथ मैदान के बाहर अपने मुकाबलों के बारे में बात की. हालाँकि पठान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अफरीदी को 11 बार आउट किया, लेकिन मैदान के बाहर अफरीदी का व्यवहार ही उन्हें अधिक परेशान करता था. लल्लनटॉप पर पठान ने कहा,"2006 के दौरे के दौरान, हम कराची से लाहौर के लिए उड़ान भर रहे थे. दोनों टीमें एक साथ यात्रा कर रही थीं. अफरीदी आया और मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और मेरे बाल बिखेर दिए. उसने मुझसे पूछा, 'तुम कैसे हो, बच्चे?"

इरफान ने आगे कहा,"मैंने सोचा - ये कब से मेरा बाप बन गया? उन्होंने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया. मैं न तो उससे बात कर रहा था और न ही कुछ कह रहा था. इसके बाद अफरीदी ने मुझे कुछ बुरी बातें कहीं. उनकी सीट मेरी सीट के बगल में थी."

इसके बाद पठान ने एक तीखी टिप्पणी की जिसने अफरीदी का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया. इरफान ने आगे बताया,"पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी अब्दुल रज्जाक तब मेरे साथ बैठे थे. मैंने उनसे पूछा कि यहां किस तरह का मांस उपलब्ध है. उन्होंने मुझे बताया कि विभिन्न जानवरों का मांस उपलब्ध है. इसके बाद मैंने पूछा कि क्या कुत्ते का मांस उपलब्ध है. रज्जाक आश्चर्यचकित हो गए और कहा, 'अरे इरफान, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?" "मैंने कहा, 'उसने (अफरीदी) कुत्ते का मांस खाया होगा - वह इतनी देर से भौंक रहा है.' उसके बाद अफरीदी कुछ नहीं कह सके, अगर कहते तो मैं कहता, 'देखो, वह फिर से भौंक रहा है."

