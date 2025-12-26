Ashes 2025: नो-बॉल ड्रामा, मिचेल स्टार्क आउट या नॉट आउट, थर्ड अंपायर के फैसले पर मचा बवाल, मार्क वॉ भी चौंके

Mitchell Starc Wicket No Ball Controversy AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में शुक्रवार से एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट शुरू हुआ. बॉक्सिंग डे पर शुरू हुए मैच में गेंदबाजों का दबदबा दिख रहा है. हालांकि टेस्ट के पहले दिन ही थर्ड अंपायर ने एक निर्णय दिया जिसको लेकर विवाद हो गया. ऑस्ट्रेलियाई पारी का 45वां ओवर ब्रायडन कार्स लेकर आए. ओवर की पांचवीं गेंद पर मिचेल स्टार्क ने हवा में शॉट खेला जिसे बेन स्टोक्स ने पकड़ लिया. स्टार्क आठवें विकेट के रूप में आउट हुए.

स्टार्क ने जाने से पहले थोड़ी देर के लिए बड़ी स्क्रीन पर नजर डाली, जबकि थर्ड अंपायर अहसान रजा ने फैसला सुनाया कि कार्स के पैर का कुछ हिस्सा पहले कॉन्टैक्ट के समय लाइन के पीछे लगा था. इस फैसले से कई पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सहमत नहीं थे.

Bad umpiring is bad cricket

Mitchell Starc given out off a blatant no ball -= not even close to being a legitimate delivery@mstarc56 @CricketAus @foxcricket @cricket7 pic.twitter.com/1gq7WJhT1f — Ted Thorne (@ChuckUp5) December 26, 2025

फॉक्स क्रिकेट के मुताबिक, जैसे ही स्टार्क ड्रेसिंग रूम में वापस गए, ब्रॉडकास्ट रिप्ले में दिखा कि कार्स का अगला पैर पॉपिंग क्रीज के बाहर लग रहा था, जिससे संभावित नो-बॉल पर सवाल उठने लगे. मार्क वॉ ने फॉक्स क्रिकेट पर कमेंट्री के दौरान कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने उस जूते का कोई हिस्सा लाइन के पीछे कैसे रखा है, जब तक कि मेरी आंखें चली न जाएं. मैं इसका हिसाब नहीं लगा सकता. मुझे यह दिख नहीं रहा."

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई. माइकल नेसर ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए जोश टंग ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए.

मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन दर्शकों की बड़ी संख्या स्टेडियम में जुटी है. दर्शकों की 93,442 संख्या रिकॉर्ड हो चुकी है. यह संख्या और बढ़ सकती है. आंकड़ों के मुताबिक क्रिकेट के एक दिन में अब तक की यह सबसे बड़ी भीड़ है.

