मिचेल स्टार्क का ऐतिहासिक कारनामा, टेस्ट में 450 विकेट का आंकड़ा पार, ऑलटाइम Top-10 में मारी एंट्री

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अफ्रीकी टीम की पहली पारी के दौरान ये खबर लिखे जाने तक Matthew Breetzke और Wiaan Mulder को आउट करने में सफलता हासिल कर ली है. दो विकेट लेकर स्टार्क ने 450 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं. ऐसा कर स्टार्क टेस्ट में 450 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के इकलौते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं. वहीं, टेस्ट में 450 विकेट पूरे करने वाले स्टार्क दुनिया के 10वें गेंदबाज बन गए हैं.

टेस्ट में 450 या उससे ज्यादा ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

मुरलीधरन -800

शेन वार्न- 708

जेम्स एंडरसन- 704

अनील कुंबले- 619

स्टुअर्ट ब्रॉर्ड- 604

नाथन लियोन- 573

ग्लेन मैक्गा- 563

अश्निन- 537

कर्टनी वाल्श- 519

मिचेल स्टार्क - 450

इसके अलावा स्टार्क ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं. ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट वार्न 708 विकेट, लियोन 573 विकेट, मैक्ग्रा ने 563 विकेट लिए थे. दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. दो टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 214 रनों से जीत मिली थी.

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11

निक मैडिनसन, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन स्टीवन स्मिथ, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर),ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड, स्कॉट बोलैंड

साउथ अफ्रीका प्लेइंग 11

एडेन मार्करम, मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंघम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), वियान मुल्डर, मार्को जेनसेन, साइमन हार्मर, कागिसो रबाडा, एनरिक नोर्त्जे

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