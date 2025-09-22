IND vs PAK: 'मुझे तो ऐसा लगा जैसे...', अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखकर मिस्बाह उल हक को नहीं हुआ यकीन

Misbah-ul-Haq Reaction on Abhishek Sharma Batting vs PAK: भारतीय युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी से सबका ध्यान खींचा. दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार, 21 सितंबर को खेले गए मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली. उनकी पारी में छह चौके और पाँच लंबे छक्के शामिल रहे, जिसकी बदौलत भारत ने 172 रनों का लक्ष्य 18.5 ओवर में ही हासिल कर लिया. पंजाब से आने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने पूरे मैच में बेहतरीन संयम दिखाया. यह उनका पाकिस्तान के खिलाफ पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच था, लेकिन उनके खेल में किसी तरह का दबाव नज़र नहीं आया. कुछ दिनों पहले ग्रुप स्टेज में भी अभिषेक ने मात्र 13 गेंदों पर 31 रन बनाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे.

मिस्बाह-उल-हक ने अभिषेक शर्मा की तारीफ में कहा

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने उनकी तकनीक और आत्मविश्वास की जमकर तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि अभिषेक गेंद को देखते ही सहजता से शॉट खेलते हैं और विरोधी टीम के मुख्य गेंदबाज़ों पर दबाव डालने में माहिर हैं.

मिस्बाह के अनुसार, “एक तेज़ गेंदबाज़ की सबसे बड़ी ताकत हार्ड लेंथ होती है, लेकिन चौड़ाई मिलने पर बल्लेबाज़ को मौका मिलता है. अभिषेक ने शाहीन शाह अफरीदी की हार्ड लेंथ को सम्मान दिया, मगर जब गेंद शॉर्ट या फुल हुई तो उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया.”

अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.

पाकिस्तान की ओर से हारिस राऊफ (26 रन पर दो विकेट) और फहीम अशरफ (31 रन पर एक विकेट) ने प्रभावी गेंदबाजी की लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए.