"वह सनकी है...", ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान ने भारतीय दिग्गज के बारे में ऐसा कहकर फैन्स के बीच मचाई खलबली

Michael Clarke react on Jasprit Bumrah, माइकल क्लार्क का बड़ा बयान

Michael Clarke on Jasprit Bumrah: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज (IND vs ENG) के दौरान भारत के जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अपनी गेंदबाजी से हलचल मचा दी है. बुमराह ने दूसरे टेस्ट में 9 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच (Player of The match) के खिताब से नवाजे गए. बुमराह ने दूसरे टेस्ट मैच के दौरान जिस अंदाज में गेंदबाजी की उसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया था. खासकर उन्होंने इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान जिस अंदाज से ओली पोप को अपनी खतरनाक यॉर्कर पर बोल्ड किया था उस गेंद को देखकर आज भी फैन्स और क्रिकेट पंडित रोमांच के सागर में गोते लगाने लग जाते हैं.