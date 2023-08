Asia Cup 2023: "हमने ऐसे खिलाड़ियों को..." पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने शुबमन गिल और तिलक वर्मा को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Asia Cup 2023

Matthew Hayden on Gill and Tilak Varma: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने उम्मीद जताई की एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने वाले शुभमन गिल और तिलक वर्मा (Matthew Hayden on Shubman Gill and Tilak Varma) जैसे युवा बल्लेबाज प्रभावित करने में सफल रहेंगे. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के बीते सत्र में दमदार प्रदर्शन करने वाले गिल वेस्टइंडीज दौरे पर अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके जबकि वर्मा ने टी20 श्रृंखला में पदार्पण करने के बाद अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया.