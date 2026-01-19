विज्ञापन
विशेष लिंक

सचिन तेंदुलकर आउट ! मार्क वॉ ने चुनी ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेइंग XI, इन दिग्गजों को दी जगह

Mark Waugh’s best Test XI: स्टीक टू क्रिकेट के साथ बातचीत में मार्क वॉ ने ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग XI का ऐलान किया है जिसके साथ और खिलाफ खेले.

Read Time: 2 mins
Share
सचिन तेंदुलकर आउट ! मार्क वॉ ने चुनी ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेइंग XI, इन दिग्गजों को दी जगह
Mark Waugh reveals his all-time Test XI
  • मार्क वॉ ने अपनी ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग XI टीम में मैथ्यू हेडन और ग्राहम गूच को ओपनर चुना है
  • नंबर तीन पर ब्रायन लारा को जगह दी गई है जबकि नंबर चार पर उन्होंने खुद को सचिन तेंदुलकर के स्थान पर माना है
  • विवियन रिचर्ड्स को नंबर पांच पर चुना गया है और उन्हें इस टीम का कप्तान भी बनाया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mark Waugh Picks his all-time Test XI: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मार्क वॉ ने ऐसे 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया है जिसे वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर मानते हैं, स्टीक टू क्रिकेट के साथ बातचीत में मार्क वॉ ने ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग XI का ऐलान किया है जिसके साथ और खिलाफ खेले, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने ओपनर के तौर पर मैथ्यू हेडन और ग्राहम गूच का चुनाव किया है, वहीं, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मार्क वॉ पसंद ब्रायन लारा बने हैं, इसके बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया. 

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मार्क वॉ ने विवियन रिचर्ड्स को नंबर 5 पर चुना है. उन्होंने विवियन रिचर्ड्स को कप्तान भी बनाया है. इसके बाद उन्होंने जैक कैलिस, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वार्न, वसीम अकरम का नाम लिया. मार्क वॉ ने कर्टनी एम्ब्रोस  और ग्लेन मैक्ग्राथ को भी अपनी ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग XI का हिस्सा बनाया है. 

सचिन की जगह खुद को दी जगह

हालांकि. इसके बाद में जब शॉ में उनके साथी उनसे कहते हैं कि अगर आप इस टीम में होते तो किस नंबर पर होते, ऐसे में  मार्क वॉ ने चौंकाते हुए कहा कि मैं नबंर 4 पर आता, तभी दूसरे साथी माइकल वॉन, एलिस्टर कुक और डेविड लॉयड जो शो का हिस्सा थे, उन्होंने मिलकर सचिन तेंदुलकर को कॉल करने की बात की. जिसके बाद डेविड लॉयड सचिन को फोन कॉल करते हैं, सचिन फोन  उठाते हैं लेकिन लॉयड  को उनके निकनेम 'बंबल' से पहचान नहीं पाते हैं और फोन काट देते हैं.  इस बात पर सब फिर हंसने लग जाते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. 

मार्क वॉ ने चुनी ALL टाइम टेस्ट प्लेइंग XI
मैथ्यू हेडन, ग्राहम गूच, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर/मार्क व़ॉ, विवियन रिचर्ड्स, जैक कैलिस, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वार्न, वसीम अकरम, कर्टनी एम्ब्रोस , ग्लेन मैक्ग्राथ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mark Waugh, Sachin Ramesh Tendulkar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now