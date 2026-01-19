सचिन तेंदुलकर आउट ! मार्क वॉ ने चुनी ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेइंग XI, इन दिग्गजों को दी जगह

Mark Waugh Picks his all-time Test XI: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मार्क वॉ ने ऐसे 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया है जिसे वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर मानते हैं, स्टीक टू क्रिकेट के साथ बातचीत में मार्क वॉ ने ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग XI का ऐलान किया है जिसके साथ और खिलाफ खेले, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने ओपनर के तौर पर मैथ्यू हेडन और ग्राहम गूच का चुनाव किया है, वहीं, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मार्क वॉ पसंद ब्रायन लारा बने हैं, इसके बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मार्क वॉ ने विवियन रिचर्ड्स को नंबर 5 पर चुना है. उन्होंने विवियन रिचर्ड्स को कप्तान भी बनाया है. इसके बाद उन्होंने जैक कैलिस, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वार्न, वसीम अकरम का नाम लिया. मार्क वॉ ने कर्टनी एम्ब्रोस और ग्लेन मैक्ग्राथ को भी अपनी ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग XI का हिस्सा बनाया है.

सचिन की जगह खुद को दी जगह

हालांकि. इसके बाद में जब शॉ में उनके साथी उनसे कहते हैं कि अगर आप इस टीम में होते तो किस नंबर पर होते, ऐसे में मार्क वॉ ने चौंकाते हुए कहा कि मैं नबंर 4 पर आता, तभी दूसरे साथी माइकल वॉन, एलिस्टर कुक और डेविड लॉयड जो शो का हिस्सा थे, उन्होंने मिलकर सचिन तेंदुलकर को कॉल करने की बात की. जिसके बाद डेविड लॉयड सचिन को फोन कॉल करते हैं, सचिन फोन उठाते हैं लेकिन लॉयड को उनके निकनेम 'बंबल' से पहचान नहीं पाते हैं और फोन काट देते हैं. इस बात पर सब फिर हंसने लग जाते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

मार्क वॉ ने चुनी ALL टाइम टेस्ट प्लेइंग XI

मैथ्यू हेडन, ग्राहम गूच, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर/मार्क व़ॉ, विवियन रिचर्ड्स, जैक कैलिस, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वार्न, वसीम अकरम, कर्टनी एम्ब्रोस , ग्लेन मैक्ग्राथ