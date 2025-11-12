विज्ञापन
'अगले स्तर पर पहुंच गया है', इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज मार्कस ट्रेस्कोथिक ने विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया वर्तमान पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज

Marcus Trescothick react on Joe Root: मार्कस ट्रेस्कोथिक ने दाएं हाथ के बल्लेबाज जो रूट के हालिया फॉर्म की तारीफ की है. ट्रेस्कोथिक ने जो रूट को लेकर कहा है कि,"पूर्व कप्तान अपने खेल पर पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रहे हैं

'अगले स्तर पर पहुंच गया है', इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज मार्कस ट्रेस्कोथिक ने विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया वर्तमान पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज
Marcus Trescothick big Statementt on Joe Root
  • इंग्लैंड के सहायक कोच मार्कस ट्रेस्कोथिक ने जो रूट के खेल को अब नए स्तर पर पहुंचने वाला बताया है
  • ट्रेस्कोथिक ने रूट के हालिया फॉर्म की तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी एशेज में सफलता की उम्मीद जताई
  • जो रूट ने अपने करियर में कुल 158 टेस्ट मैचों में 13,543 रन बनाए और 39 शतक लगाए हैं
Marcus Trescothick on Joe Root: इंग्लैंड के सहायक कोच मार्कस ट्रेस्कोथिक ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो अब अपने करियर में अगले लेवल पर पहुंच चुका है. मार्कस ट्रेस्कोथिक ने दाएं हाथ के बल्लेबाज जो रूट के हालिया फॉर्म की तारीफ की है. ट्रेस्कोथिक ने जो रूट को लेकर कहा है कि,"पूर्व कप्तान अपने खेल पर पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रहे हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2025 एशेज सीरीज़ से पहले अपनी बल्लेबाजी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है."  34 वर्षीय रूट ने ऑस्ट्रेलिया में पिछली तीन एशेज सीरीज में 14 मैचों में से अभी तक कोई शतक नहीं लगाया है, जबकि अपने शानदार करियर में उन्होंने कुल 39 बार तिहरे अंक तक का आंकड़ा छुआ है.

ट्रेस्कोथिक ने कोच ब्रेंडन मैकुलम की देखरेख में रूट के शानदार प्रदर्शन की ओर इशारा किया और उम्मीद जताई कि यह दाएं हाथ का यह बल्लेबाज आगामी एशेज सीरीज में शतकों का सूखा खत्म करेगा. एशेज सीरीज 21 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रही है और यह मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा है.  आईसीसी से बात करते हुए ट्रेस्कोथिक ने कहा, "पिछले कुछ सालों में उनका प्रदर्शन शायद यह बताता है कि वह जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से अपना खेल खेल रहे हैं, उसमें सहज हैं.  उनका खेल अगले स्तर पर पहुंच गया है और यही वजह है कि वह रैंकिंग में इस मुकाम पर हैं. आपको बहुत हैरानी होगी अगर उसी तरह आगे नहीं बढ़ते."

जो रूट के करियर की बात करें तो इस बल्लेबाज ने अबतक 158 मैच में 13543 रन बनाए हैं. रूट ने टेस्ट में 39 शतक लगाने का कमाल किया है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रूट ने टेस्ट में 34 मैच खेलकर कुल 2428 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रूट के नाम टेस्ट में 4 शतक दर्ज है लेकिन ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रूट एक भी टेस्ट शतक नहीं लगा पाए हैं. रूट ने ऑस्ट्रेलिया में 14 मैच खेले हैं जिसमें 892 रन बनाए हैं. रूट का ऑस्ट्रेलिया में टेस्च में उच्च स्कोर 89 रन है. हालांकि रूट ने ऑस्ट्रेलिया में 9 अर्धशतकीय पारी टेस्ट में खेली है. 

एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, मार्क वुड

एशेज सीरीज का पूरा शेड्यूल

हला टेस्ट: पर्थ स्टेडियम, 21-25 नवंबर

दूसरा टेस्ट: गाबा, 4-8 दिसंबर।

तीसरा टेस्ट: एडिलेड ओवल, 17-21 दिसंबर।

चौथा टेस्ट: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, 26-30 दिसंबर

पाँचवाँ टेस्ट: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, 4-8 जनवरी

