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खराब फॉर्म, भविष्य पर फोकस, इन्हीं 3 वजहों से गई सूर्यकुमार यादव की कप्तानी

सूर्यकुमार यादव की भारतीय टीम से छुट्टी हो चुकी है. टीम से उनके बाहर जाने और कप्तानी गंवाने की ये मुख्य वजहें रहीं.

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खराब फॉर्म, भविष्य पर फोकस, इन्हीं 3 वजहों से गई सूर्यकुमार यादव की कप्तानी
सूर्यकुमार यादव के भारतीय टीम से बाहर होने के कारण

टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) का खिताब जिताने के बावजूद सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की भारत की टी20 टीम से छुट्टी कर दी गई है. सूर्यकुमार की जगह पर श्रेयस अय्यर को नया टी20 कप्तान नियुक्त किया गया है. आइए आपको वो तीन कारण बताते हैं, जिनकी वजह से सूर्यकुमार भारतीय टी20 टीम की योजनाओं से बाहर हुए.

खराब फॉर्म सबसे बड़ी वजह

कप्तानी संभालने के बाद से सूर्यकुमार ने टीम इंडिया को तो जीत दिलाई, लेकिन उनकी फॉर्म गिरती चली गई. कप्तानी संभालने के बाद 45 मुकाबलों में सूर्यकुमार सिर्फ 932 रन ही बना सके. साल 2025 में खेली 20 पारियों में तो वह एक अर्धशतक तक नहीं लगा सके. उन्होंने 13.8 की औसत से सिर्फ 221 रन बनाए. सूर्यकुमार की खराब फॉर्म से बाकी बल्लेबाजों पर भी दबाव बढ़ रहा था. यही वजह रही कि सिलेक्टर्स को मजबूर होकर यह फैसला लेना पड़ा.

भविष्य के प्लान में फिट नहीं बैठे सूर्यकुमार

सूर्यकुमार की उम्र इस साल 36 साल हो जाएगी. ऐसे में यह भी एक कारण रहा, जिसके चलते वह सिलेक्टर्स के भविष्य के लिए बनाए गए प्लान में फिट नहीं बैठे. खराब फॉर्म की वजह से हेड कोच गौतम गंभीर भी सिलेक्टर्स के सामने उनका बचाव करने में नाकाम रहे. साल 2028 में टी20 विश्व कप और ओलंपिक में भारतीय टीम को भाग लेना है और इसी वजह से सिलेक्टर्स ने उनसे आगे देखने का फैसला लिया.

अय्यर के दमदार रिकॉर्ड ने बढ़ाया दबाव

सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम से बाहर करने का फैसला सिलेक्टर्स को श्रेयस अय्यर के लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से भी लेना पड़ा. अय्यर ने आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया, तो 2025 में उन्होंने पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया. अब सबसे अच्छी बात यह रही कि अय्यर लगातार बल्ले से भी रन बना रहे थे और अपनी कप्तानी की काबिलियत को भी साबित कर रहे थे. दूसरी ओर, सूर्यकुमार कप्तानी में भी दमदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बल्ले से उनकी लंबे समय से चली आ रही नाकामी को सिलेक्टर्स अब नजरअंदाज नहीं कर सके.

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