IND vs SA: लखनऊ की धुंध ने छीना ‘धुरंधरों’ से मौक़ा, अब आख़िरी मैच बना करो या मरो का मुकाबला 

IND vs SA 4th T20I Match Cancelled: भारत को सीरीज़ में 2-1 की बढ़त हासिल है. और अब, सीरीज़ में जीत के लिए अहमदाबाद में होनेवाला आख़िरी टी-20 भारत के लिए करो या मरो का मुक़ाबला बन गया है. 

IND vs SA 4th T20I Match Cancelled

IND vs SA 4th T20I Match Cancel Due to Fog: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कोर्ट की तारीख़ पर तारीख़ की तरह निरीक्षण पर निरीक्षण होते रहे और आख़िरकार छठी बार मुआयना करने के बाद मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया. धुंध ने भारत से लखनऊ में ही सीरीज़ में अजेय बढ़त बनाने का मौका छीन लिया. भारत को सीरीज़ में 2-1 की बढ़त हासिल है. और अब, सीरीज़ में जीत के लिए अहमदाबाद में होनेवाला आख़िरी टी-20 भारत के लिए करो या मरो का मुक़ाबला बन गया है. 

'इंस्पेक्शन का लगा छक्का' 

भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 7 बजे शाम को ही मुक़ाबला शुरू होनेवाला था. दर्शक स्टेडियम में बैठे टॉस की बाट जोहते रहे और 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक चार बार इंस्पेक्शन (निरीक्षण) करते रहे. लेकिन लखनऊ का टी-20 मैच आख़िरकार ‘फ़ॉग', कोहरा, धुंध या शायद प्रदूषण की भी भेंट चढ़ गया. 

इन दिनों भारत के कई शहर कोहरे और प्रदूषण की मार भी झेल रहे हैं. इससे पहले फॉग या कोहरे ने मैच पर असर डाला है. 2023 वर्ल्ड कप के दौरान धर्मशाला में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच मैच को भी थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया था. 

वर्ल्ड कप 2023 में भी हुआ फ़ॉग का असर

2023 में अक्टूबर के महीने में 22 तारीख को हुए उस मैच में भारत ने बाद में बल्लेबाज़ी करते हुए 274 रन बनाकर 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. इत्तिफ़ाकन उस मैच में मो. शमी ने 54 रन देकर 5 विकेट झटके थे. जबकि चेज़ मास्टर विराट कोहली ने 95 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी. 

अहमदाबाद में करो या मरो

भारत और दक्षिण अफ़्रीका को सीरीज़ का आख़िरी टी-20 मैच शुक्रवार यानी 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेलना है. हालांकि भारत यहां से सीरीज़ हार नहीं सकता है. लेकिन टेस्ट में 0-2 से हार और वनडे में   2-1 से जीत के बाद टीम इंडिया इस सीरीज़ को जीत के साथ ही ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगी. अगले 7 फ़रवरी से शुरू होनेवाले वर्ल्ड कप के लिहाज़ से भी ये जीत बेहद ज़रूरी है.

