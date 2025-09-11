Asia Cup 2025: कुलदीप यादव का 'महारिकॉर्ड', टी20 इंटरनेशनल में ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने

Kuldeep Yadav Highest Wicket Taker Record Asia Cup 2025: भारत ने बुधवार को यहां कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के कमजोर बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने के बाद एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में घरेलू टीम पर नौ विकेट की आसान जीत से अपना अभियान शुरू किया. कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा बनाई गई रणनीति को गेंदबाजों ने बखूबी अंजाम दिया जिससे भारत ने यूएई को बल्लेबाजी का न्योता देने के बाद 13.1 ओवर में महज 57 रन पर ढेर कर दिया.

कुलदीप (Kuldeep Yadav Highest Wicket Taker Record in T20I outside India) को इंग्लैंड में लगातार पांच टेस्ट में अंतिम एकादश में नहीं चुना गया था. पर उन्होंने कुशलता से गेंदबाजी करते हुए 2.1 ओवर में सात रन देकर चार विकेट झटके. कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने 81 गेंदें फेंकी (13.1 ओवर में) जिसमें दो वाइड भी शामिल थीं. इसमें से यूएई के बल्लेबाज 52 गेंद पर कोई रन नहीं बना सके. दुबई की पिच स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो रही है और इस तिकड़ी से लगातार दूसरी टीमों को परेशान करने की उम्मीद है.

कुलदीप यादव का नया रिकॉर्ड

यूएई के खिलाफ मुकाबले के बाद कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया है. वो अब भारत के बाहर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज़ बन गए हैं. कुलदीप (Kuldeep Yadav Highest Wicket Taker Record in T20I outside India) ने विदेशी मैदानों पर खेले 25 मुकाबलों में 11.15 की औसत से कुल 52 विकेट हासिल किए हैं. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 44 मैचों में 50 विकेट हैं.

विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा टी20ई. विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

अर्शदीप सिंह – 71 विकेट (45 मैच)

हार्दिक पांड्या – 63 विकेट (67 मैच)

जसप्रीत बुमराह – 62 विकेट (42 मैच)

भुवनेश्वर कुमार – 56 विकेट (53 मैच)

कुलदीप यादव – 52 विकेट (25 मैच)

रविचंद्रन अश्विन – 50 विकेट (44 मैच)