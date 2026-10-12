तीसरे टी-20 में जीत के बाद महाकाल की शरण में भारतीय क्रिकेटर, कुलदीप यादव-तिलक वर्मा ने की भस्म आरती में पूजा-अर्चना

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर में हुए मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर तिलक वर्मा और कुलदीप यादव सोमवार सुबह उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे. दोनों खिलाड़ियों ने अलौकिक प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और देश की सुख-समृद्धि की कामना की. सोमवार तड़के करीब 4 बजे मंदिर पहुंचे दोनों खिलाड़ियों ने नंदी हॉल में बैठकर लगभग दो घंटे तक भस्म आरती के दर्शन किएइस दौरान दोनों पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आए. उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान महाकाल का नमन किया और महाकाल का जाप किया. आरती के बाद देहरी से आशीर्वाद लेकर पुजारियों के माध्यम से जल अर्पित कर विधिवत पूजा-अर्चना भी की.

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले को 14 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ मेजबान देश ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पारी की अंतिम गेंद पर 223 रन पर सिमट गई. मेजबान टीम ने 7 के स्कोर पर संजू सैमसन (3) के रूप में पहला विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 गेंदों मे 108 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 115 के स्कोर तक पहुंचाया.

ईशान 18 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 37 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया, इस बीच अभिषेक शर्मा 30 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 69 रन बनाकर आउट हो गए. आलम ये रहा कि टीम ने 135 रन तक 5 विकेट खो दिए.

इसके बाद तिलक वर्मा ने नितीश रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिए 34 रन और अक्षर पटेल के साथ सातवें विकेट के लिए 25 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया. तिलक वर्मा 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नितीश रेड्डी ने 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा, अक्षर पटेल ने 20 रन बनाए. मेहमान खेमे से रोस्टन चेज, शमर जोसेफ और शमर स्प्रिंगर ने 2-2 विकेट निकाले. कीमो पॉल और गुडाकेश मोती ने 1-1 विकेट चटकाए. इसके जवाब में वेस्टइंडीज निर्धारित ओवरों में 209/7 का स्कोर ही बना सकी.

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