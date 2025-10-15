कुलदीप ने हासिल की करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग, वनडे में नंबर-1 गेंदबाज बने राशिद खान

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 12 शिकार करने वाले कुलदीप यादव ने टेस्ट में करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है. कुलदीप टेस्ट गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग अपडेट के बाद सात पायदान के फायदे से 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं जसप्रीत बुमराह 882 रेटिंग अंकों के साथ टेस्ट में अपनी बादशाहत कायम किए हुए हैं. टेस्ट में रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूग कगिसो रबाडा दूसरे स्थान पर हैं और उनके 851 रेटिंग अंक हैं. वहीं राशिद खान ने वनडे में नंबर 1 रैंक हासिल कर ली है. अफगानिस्तान ने पिछले महीने बांग्लादेश में अबू धाबी में वनडे सीरीज में 3-0 से हरा दिया था.

राशिद खान इससे पहले नवंबर 2024 में नंबर 1 बने थे. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 6.09 की औसत और 2.73 की इकॉनमी रेट से 11 विकेट लिए. उनके प्रदर्शन ने उन्हें छठे स्थान से ऊपर उठने में मदद की और 710 रेटिंग अंकों के साथ वह दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज से 30 रेटिंग अंक आगे हैं. राशिद को पांच स्थानों का फायदा हुआ है. जबकि वनडे में कुलदीप को एक स्थान पर नुकसान हुआ है और वो पांचवें स्थान पर हैं. कुलदीप टॉप-10 में एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं.

इब्राहिम जादरान, जो बांग्लादेश के खिलाफ तीन पारियों में 71 की औसत से 213 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे, वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में आठ स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 2 पर पहुंच गए हैं. यह वनडे में अफगानिस्तान के किसी भी बल्लेबाज द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. उनके पास नंबर 1 पर मौजूद शुभमन गिल से 20 रेटिंग प्वाइंट कम और नंबर 3 पर मौजूद रोहित शर्मा ने आठ रेटिंग प्वाइंट ज्यादा हैं. वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप-10 में अन्य भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर हैं और दोनों को एक स्थान का नुकसान हुआ है. अय्यर 9वें स्थान पर हैं, जबकि कोहली 5वें स्थान पर हैं.

ऑलराउंडरों की वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान के अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने सात विकेट लेने के बाद ज़िम्बाब्वे के सिकंदर रज़ा से शीर्ष स्थान हासिल किया. बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उमरज़ई ने 7 विकेट झटके थे और 60 रन बनाए थे. उमरज़ई फरवरी और अगस्त में भी नंबर-1 वनडे ऑलराउंडर बने थे.

भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में दो स्थानों का फायदा हुआ है. वह सातवें से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने दिल्ली में हुए टेस्ट में 175 रनों की पारी खेली थी. टेस्ट में नंबर-1 बल्लेबाज जो रूट हैं. जिनके 908 रेटिंग अंक हैं. जायसवाल के अलावा टेस्ट में टॉप-10 रैंकिंग में दूसरे भारतीय ऋषभ पंत हैं, जो 8वें स्थान पर हैं.

