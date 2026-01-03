विज्ञापन
IPL 2026: मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल से हटने के बाद केकेआर ने क्या कहा?

KKR–Mustafizur Rahman row: मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बैन किए जाने के बाद केकेआर की ओर से पहला रिएक्शन आया है. केकेआर ने बीसीसीआई के निर्देश को मान लिया है और अब बांग्लादेश के गेंदबाज के रिप्लेसमेंट को लेकर तलाश तेज कर दी है.

IPL 2026: मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल से हटने के बाद केकेआर ने क्या कहा?
KKR big statement on Mustafizur Rahman: केकेआर की ओर से आया बयान, Why did Mustafizur Rahman leave the IPL
  • बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करने का निर्देश दिया है
  • केकेआर ने बताया कि रिलीज़ प्रक्रिया सही तरीकों और सलाह-मशविरे के बाद की गई है और रिप्लेसमेंट मिलेगा
  • मुस्तफिजुर रहमान को पिछले महीने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था और उनका आधार मूल्य दो करोड़ था
KKR on Mustafizur Rahman: बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने को कहा है, जिसके बाद अब केकेआर का पहला रिएक्शन सामने आया है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने कन्फर्म किया है कि BCCI ने आईपीएल सीजन से पहले मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है.  यह रिलीज़ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर, सही प्रोसेस और सलाह-मशविरे के बाद की गई है. IPL नियमों के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी देगा, और ज़्यादा जानकारी सही समय पर दी जाएगी. 

बता दें कि पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। उनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद केकेआर इस 30 वर्षीय गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था. बीसीसीआई ने कहा कि जरूरत पड़ने पर केकेआर को उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी का चयन करने की अनुमति होगी.

रहमान को टीम में रखने के कारण केकेआर के सह-मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था.  सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ नेताओं ने मौजूदा परिदृश्य में गेंदबाज को टीम में शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए थे.  रहमान 2016 से आठ बार आईपीएल में खेल चुके हैं. उन्होंने केवल 2019 और 2020 में टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था.

वह सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं. तीन बार के चैंपियन केकेआर ने पहली बार उन्हें अपनी टीम से जोड़ा था.

