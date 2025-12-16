कैमरून ग्रीन सबसे महंगी खरीद, आईपीएल मिनी ऑक्शन के बाद ऐसा है कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वाड

कोलकाता नाइट राइडर्स मिनी ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ आई थी. उसके पास 64.30 करोड़ थे. उसके पास 13 खिलाड़ियों का स्लॉट था, जिसमें 6 विदेशी चाहिए थे. कोलकाता ने खरीददारी भी बहुत की. कोलकाता ने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा. कोलकाता ने मथीशा पथिराना पर भी पैसा बहाया. कोलकाता ने नीलामी में काफी पैसे खर्चें और कई बड़े नामों को टीम में शामिल किया.

कोलकाता नाइट राइडर्स

रिटेंशन: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती

नीलामी में इन्हें खरीदा

बल्लेबाज: राहुल त्रिपाठी (INR 75 लाख)

विकेटकीपर: फिन एलन (INR 2 करोड़), तेजस्वी सिंह (INR 3 करोड़), टिम सेफर्ट (INR 1.50 करोड़)

ऑलराउंडर: कैमरून ग्रीन (INR 25.20 करोड़), सार्थक रंजन (INR 30 लाख), दक्ष कामरा (INR 30 लाख), रचिन रवींद्र (INR 2 करोड़)

स्पिनर: प्रशांत सोलंकी (INR 30 लाख)

तेज गेंदबाज: मथीशा पथिराना (INR 18 करोड़), कार्तिक त्यागी (INR 30 लाख), मुस्तफिजुर रहमान (INR 9.20 करोड़), आकाश दीप (INR 1 करोड़)

पर्स शेष: INR 45 लाख

विदेशी स्लॉट उपलब्ध: 1