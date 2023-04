KL Rahul का जल्दी आउट होना, लखनऊ के लिए IPL में बन रहा वरदान, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

केएल राहुल का जल्द आउट होना टीम के लिए वरदान

इस सीजन राहुल ने अबतक 8 मैच में 274 रन बनाए जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 114.64 का रहा है. बता दें कि जिस-जिस मैच में राहुल 20 से कम रन बनाकर आउट हुए हैं. उस मैच में लखनऊ की टीम ने 180 से ज्यादा का स्कोर बनाने का कमाल कर किया है. वहीं, जिस-जिस मैच में राहुल ने 20 से ज्यादा रन बनाए हैं उस मैच में लखनऊ की टीम 160 से कम रन बनाई है. यह आंकड़ा यकीनन चौंकाने वाला रहा है.

जब-जब राहुल ने 20 से ज्यादा रन बनाए

लखनऊ 127/5 रन vs SRH (केएल राहुल 35 रन)

लखनऊ 159/8 रन vs PBKS (केएल राहुल 74 रन)

लखनऊ 154/7 vs RR (केएल राहुल 39 रन)

लखनऊ 128/7 vs GT (केएल राहुल 68 रन)

जब-जब राहुल ने 20 से कम रन बनाए

लखनऊ 193/6 Vs DC (केएल राहुल 8 रन)

लखनऊ 205/7 Vs CSK (केएल राहुल 20 रन)

लखनऊ 213/9 Vs RCB (केएल राहुल 18 रन)

लखनऊ 257/5 Vs PBKS (केएल राहुल 12 रन)

