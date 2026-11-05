विराट ही नहीं, अथिया भी मना रही हैं आज जन्मदिन, राहुल ने गोद में बिठाकर लुटाया प्यार

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ही नहीं, केएल राहुल की पत्नी अथिया शेट्टी भी आज ( पांच नवंबर 2026) अपना जन्मदिन मना रही हैं. अथिया के 33वें जन्मदिन पर राहुल ने दिल खोलकर प्यार भी लुटाया है. 34 वर्षीय स्टार बल्लेबाज ने अपनी पत्नी के साथ एक खास तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी पत्नी! आप मेरे दिल को प्यार से भर देती हैं और मेरी जिंदगी को मायने देती हैं. आप मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती और सबसे खूबसूरत सौगात हैं.'

कौन हैं अथिया शेट्टी?

अथिया शेट्टी केएल राहुल की पत्नी और बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी की बेटी हैं. वह खुद फिल्मों में भी काम करती हैं. उनका जन्म पांच नवंबर साल 1992 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था. मौजूदा समय में वह 33 साल की हैं. अथिया की पहली फिल्म 'हीरो' थी. जिसे निखिल आडवाणी ने साल 2015 में बनाया था. इसके बाद वह 'मुबारकां' (2017) और 'मोतीचूर चकनाचूर' (2019) जैसी फिल्मों में भी काम करने में कामयाब रहीं.

केएल राहुल के साथ 2023 में शादी के बंधन में बंधी अथिया

अथिया शेट्टी 23 जनवरी साल 2023 में केएल राहुल के साथ शादी के बंधन में बंधी थी. उन्होंने अपने पिता सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित 'जहां' फार्महाउस में सात फेरे लिए थे. मौजूदा समय में उनकी एक बेटी भी है. जिसका नाम इवारा है. इवारा पिछले साल मार्च महीने में हुआ था.

सुनील शेट्टी ने भी लुटाया प्यार

अथिया के जन्मदिन पर उनके पिता सुनील शेट्टी ने भी प्यार लुटाया है. बॉलीवुड एक्टर ने उनके बचपन की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है, 'चाहे तुम कितनी ही बड़ी हो जाओ. पर मेरा एक हिस्स हमेशा तुम्हें उस छोटी बच्ची के रूप में देखेगा. जिसे मैं कभी किसी बात के लिए मना नहीं कर पाता था.'

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