KL Rahul: "मुझे अफ़सोस हैं कि...", संजू के लिए कप्तान राहुल के मन में किस बात को लेकर रह गया मलाल, खुद किया खुलासा

KL Rahul on Sanju Samson

KL Rahul on Sanju Samson: भारतीय कप्तान केएल राहुल ने स्वीकार किया कि टीम में प्रमुख स्थानों पर दिग्गजों के रहने से संजू सैमसन के लिये जगह बनाना मुश्किल हो रहा था लेकिन उन्होंने खुशी जताई कि मौका मिलने पर सैमसन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में तीसरे नंबर पर उतरे सैमसन ने पहला वनडे शतक जड़ा जिसके दम पर भारत ने 78 रन से जीत दर्ज करके श्रृंखला अपने नाम की. राहुल (KL Rahul on Sanju Samson in Post Match) ने मैच के बाद कहा ,‘‘ मैं संजू के लिये खुश हूं. उसने इतने साल आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है. दुर्भाग्य की बात है कि हम उसे तीसरे नंबर पर मौका नहीं दे पा रहे. इस क्रम पर हमारे पास वनडे में दिग्गज खिलाड़ी हैं लेकिन मुझे खुशी है कि यहां उसने मौके को भुनाया.''