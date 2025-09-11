IND vs PAK: 'जो बोलना है या...', कपिल देव ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर दे दिया बड़ा बयान, कर दी भविष्यवाणी

Kapil Dev on India vs Pakistan Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा है कि भारतीय टीम (Team India in Asia Cup 2025) बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है. यूएई के खिलाफ जीत शानदार रही. उम्मीद है कि एशिया कप (Kapil Dev Prediction on Asia Cup 2025 Match) का खिताब टीम इंडिया जीत कर लौटेगी. मीडिया से बात करते हुए कपिल देव ने कहा कि भारतीय टीम अच्छा खेली और शानदार तरीके से मैच जीती. मैं उम्मीद करता हूं कि टीम एशिया कप में चैंपियन बनकर लौटेगी.

भारत-पाक मुकाबले को लेकर कपिल देव ने कहा

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले मुकाबले से जुड़े सवाल पर पूर्व कप्तान ने कहा (Kapil Dev on India vs Pakistan Asia Cup 2025 Match) कि खिलाड़ियों का काम सिर्फ खेलना है. उन्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है. वे खेलने गए हैं. जीतकर आएं, जो बोलना है या करना है, सरकार अपने स्तर पर कर रही है.

रविवार को एशिया कप 2025 में भारत-पाक होंगे आमने-सामने

भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak Asia Cup Schedule) के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का लीग मुकाबला खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें 21 सितंबर और फाइनल में भी एक दूसरे से टकरा सकती हैं. भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर देश में विरोध के स्वर उठ रहे हैं. इस मुकाबले को लेकर देश के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने विरोध जताया है.

भारत-पाक मैच को लेकर पूर्व क्रिकेटर्स ने उठाया था सवाल

संगठनों का कहना है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे. इसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष भी हुआ था, जिसमें कई सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान दी. पहलगाम में हुई घटना के बाद भारत सरकार ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह संबंध नहीं रहेंगे, फिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों हो रहा है. पाकिस्तान के साथ मैच देश के करोड़ों निवासियों और खासकर, पहलगाम आंतकी हमले में मारे गए लोगों और बाद में हुए सैन्य संघर्ष में शहीद हुए जवानों के सम्मान के खिलाफ है.

मनोज तिवारी जैसे कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी भारत-पाकिस्तान मैच पर सवाल उठाए हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के दौरान भारत के पूर्व दिग्गजों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था. एशिया कप की शुरुआत से पहले भारत सरकार ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाएगी, सिर्फ आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में दोनों टीमें एक साथ खेलेंगी.