'मुझे हमेशा से लगता था कि...', केन विलियमसन ने वर्तमान क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया सभी फॉर्मेट का विश्व स्तरीय खिलाड़ी

Kane Williamson on Shubman Gill: दुनिया के महान बल्लेबाज में से एक केन विलियमसन (Kane Williamson) ने उस खिलाड़ी को लेकर बात की है जिसे वो तीनों फॉर्मेट का क्लास खिलाड़ी मानते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए विलियमसन ने उस खिलाड़ी को लेकर अपनी राय दी है, वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) हैं. गिल को विलियमसन ने सभी फॉर्मेट का सबसे बेस्ट खिलाड़ी करार दे दिया है. (Kane Williamson Big Statement on Shubman Gill)

विलियमसन ने गिल को लेकर कहा, "मुझे हमेशा से लगता था कि शुभमन गिल कप्तानी के लिए बिलकुल सही हैं. उन्हें खेलते हुए देखकर लगता है कि वह अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार हैं और आप जानते हैं कि वह स्वाभाविक रूप से ज़िम्मेदारी लेना चाहेंगे. वह सभी प्रारूपों में एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं". (Who is The best cricketer in all three formats of cricket at present Times)

गिल बेहतरीन कप्तान बनेगा- केन विलियमसन

गिल की कप्तानी को लेकर विलियमसन ने आगे कहा, "उसे यह मौका मिलना मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन इस खिलाड़ी की गुणवत्ता तो ज़ाहिर सी बात है. वह पूरी तरह से विश्वस्तरीय है. उसे यहां आते देखना और ड्यूक्स के साथ समय-समय पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जिस तरह से उसने दबदबा बनाया है, वह अद्भुत है. उसके लिए बहुत सारे सीखने वाले सबक होंगे और हम उस कप्तान की ओर देख रहे हैं जो वह आगे चलकर बनेगा, लेकिन अभी शुरुआती दिन है."

23 जुलाई से सीरीज का चौथा टेस्ट मैच

टेस्ट कप्तान के तौर पर शुभमन की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. भारत, इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज़ में 1-2 से पिछड़ा हुआ है. हालांकि, फिरोजपुर में जन्मे इस खिलाड़ी ने बल्लेबाज़ के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया है और अबतक 6 पारियों में 101.17 की औसत से 607 रन बनाने में सफल हो गए हैं. गिल सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं. अब सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में 23 जुलाई से खेला जाएगा.