SRH के बल्लेबाज ने मचाया हाहाकार, जिम्बाब्वे के खिलाफ मात्र 16 गेंदों में ठोक दिए इतने रन

Kamindu Mendis 16 Ball 41 Runs vs ZIM: श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका ने पहला मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया, एशिया कप से पहले श्रीलंका टीम के पास ये बेहतरीन मौका है जो टूर्नामेंट से पहले काफी मददगार साबित होगा. फ्रीलांस सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 मुकाबले में भी मात दी. हरारे में खेले गए इस मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका ने 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को ओपनर्स ने मज़बूत शुरुआत दिलाई. पथुम निसांका (55 रन) और कुसल मेंडिस (38 रन) ने पहले 10 ओवर में 96 रन जोड़े. हालांकि, बीच के ओवरों में श्रीलंका ने तेज़ी से विकेट गंवाए. कुसल परेरा 4, नुवानिडु फर्नांडो 7 और चरित असलंका सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गए.

आखिरी 3 ओवर में श्रीलंका को 34 रन की जरूरत थी. यहां पर कामिंडु मेंडिस (Kamindu Mendis 26 run in one over vs ZIM) ने टिनोटेंडा मपोसा के ओवर में 26 रन ठोककर मैच श्रीलंका की ओर मोड़ दिया. उन्होंने 16 गेंदों पर 256.25 की स्ट्राइक रेट से 41 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल था. दूसरे छोर से दुषन हेमंथा ने 15 रन बनाकर सहयोग किया. श्रीलंका ने 20वें ओवर में जीत के लिए ज़रूरी रन बना लिए और मुकाबला चार विकेट से अपने नाम कर लिया.

जिम्बाब्वे की शुरुआत तेज रही, लेकिन शुरुआती विकेट भी जल्दी गिरे. ताड़ीवानाशे मरुमानी 7 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद ब्रायन बेनेट ने आक्रामक बल्लेबाज़ी करते हुए 81 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने कप्तान शॉन विलियम्स (14 रन) और अलेक्जेंडर राजा (28 रन) के साथ अहम साझेदारी की. रेयान बर्ल ने भी 17 रन जोड़े. बेनेट 19वें ओवर में आउट हुए और जिम्बाब्वे की पारी 175 रनों पर समाप्त हुई. श्रीलंका के लिए दुष्मंथा चमीरा ने 3 विकेट लिए. नुवान तुषारा, महिष तीक्षाना और दुषन हेमंथा को 1-1 सफलता मिली.