IND vs SA: 'बौना भी है बल्लेबाज', जसप्रीत बुमराह की फिसली जुबान, ये क्या कर दिया, टेंबा बावुमा का ऐसे उड़ाया मजाक, Video

- जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा की हाइट का मजाक उड़ाया जो स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गया
- बुमराह ने LBW अपील के दौरान बावुमा को बौना कहकर टिप्पणी की, जिससे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ
- भारतीय टीम ने बल्लेबाज की हाइट को ध्यान में रखते हुए DRS नहीं लेने का फैसला किया था
Jasprit Bumrah Viral video: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पहले सेशन के दौरान जसप्रीत बुमराह से एक भारी गलती हो गई. फ्लो-फ्लो में बुमराह ने साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा के कद का मजाक उड़ा दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, हुआ ये कि साउथ अफ्रीका की पारी के 13वें ओवर की आखिरी गेंद जो बुमराह ने टेम्बा बावुमा की, गेंद अफ्रीकी कप्तान के पैड पर जाकर लगी. गेंदबाज ने LBW की अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया.
बुमराह ने ये क्या कर दिया
ऐसे में बुमराह, DRS लेने को लेकर अपने साथी खिलाड़ियों से बात करने लगे. बातचीत के दौरान बुमराह ने बल्लेबाज की हाइट को लेकर बात की, बुमराह ने जो रहा वह स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गया. बुमराह ने बावुमा को लेकर कहा, 'बौना भी है यह बल्लेबाज'. बुमराह का यह कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है .
😭😭😭pic.twitter.com/2JhkVKPiuf https://t.co/m3fFXdEytT— Abhishek (@be_mewadi) November 14, 2025
बता दें कि बुमराह का यहां इशारा बल्लेबाज की हाइट का था, जिसके कारण गेंद स्टंप को मिस करेगी. यही कारण रहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने फिर LBW के लिए DRS नहीं लेने का फैसला किया.हालांकि, इसके बाद बावुमा कोई खास कमाल नहीं कर पाए और केवल तीन रन बनाकर कुलदीप यादव की मिस्ट्री का शिकार बने, कुलदीप ने बावुमा को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई, बावुमा केवल तीन रन ही बना सके.
टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. लंच कर अफ्रीकी के तीन विकेट 105 रन पर गिर गए थे. बुमराह ने दो और कुलदीप ने एक विकेट लिया था. ये खबर लिखे जाने तक बुमराह ने रेयान रिकेल्टन और एडन मार्करम को आउट करने में कामयाबी हासिल कर ली थी.
