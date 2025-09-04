जसप्रीत बुमराह या शोएब अख्तर, कौन है सबसे ज्यादा खतरनाक? पूर्व भारतीय स्टार ने दिया जवाब

Jasprit Bumrah vs Shoaib Akhtar: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने एक बेहद ही मजेदार सवाल का जवाब दिया है. हाल ही में उनसे जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को लेकर सवाल किया गया था. जहां उनसे इन दोनों खिलाड़ियों में से एक का चुनाव करने के लिए कहा गया. यहां उन्होंने भारतीय स्टार के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया.

एशिया कप के 17वें सीजन के आगाज से पहले आकाश चोपड़ा से CREX के यूट्यूब चैनल पर पूछा गया था कि क्या अतीत में शोएब अख्तर का सामना करना ज्यादा मुश्किल था या वर्तमान में जसप्रीत बुमराह का? इसपर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि बुमराह की गेंदे ज्यादा डरावनी होती हैं.

उठापटक के बीच 14 सितंबर को आमने-सामने होने वाली है भारत और पाक की टीम

दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप के तहत 14 सितंबर को दुबई में आमने सामने होने वाली है. आगामी मैच को लेकर दोनों देशों के फैंस काफी उत्साहित हैं. खिलाड़ी भी जमकर पसीना बहा रहे हैं. इस हाई वोल्टेज मैच का गवाह दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा.

एशिया कप 2025 के लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मोकिम.

यह भी पढ़ें- कौन है जो वो गेम चेंजर? जिसने एशिया कप से पहले टीम इंडिया की बढ़ाई टेंशन, श्रीलंका की जीत का बना हीरो