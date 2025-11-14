IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने जड़ा पंजा, कपिल देव-कुंबले-अश्विन के साथ खास क्लब में हुए शामिल

Jasprit Bumrah Five Wicket Haul vs South Africa: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में जारी पहले टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए. टेस्ट इतिहास में ऐसा 16वीं बार था, जब बुमराह ने पारी में पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए. इसी के साथ जसप्रीत बुमराह भारत के लिए टेस्ट पारी में सर्वाधिक 5 विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं. बुमराह ने 51 टेस्ट में 16 बार ऐसा किया है. भागवत चंद्रशेखर ने 58 टेस्ट मुकाबलों में 16 बार पांच विकेट हासिल किए थे.

इस लिस्ट में पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 106 टेस्ट में 37 बार टेस्ट पारी में पांच विकेट निकाले. अनिल कुंबले ने 132 टेस्ट मुकाबलों में 35 बार यह कारनामा किया था.

भारत के लिए सर्वाधिक पांच विकेट लेने वाले खिलाड़ी

37 आर अश्विन (106 टेस्ट)

35 अनिल कुंबले (132)

25 हरभजन सिंह (103)

23 कपिल देव (131)

16 जसप्रीत बुमराह (51) / भागवत चंद्रशेखर (58)

तीसरे पायदान पर मौजूद हरभजन सिंह ने 103 टेस्ट मुकाबलों में 23 बार पांच विकेट निकाले, जबकि कपिल देव 131 टेस्ट में 23 बार ऐसा कर चुके हैं.

जसप्रीत बुमराह, साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ इसी मैदान पर खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच में इशांत शर्मा के बाद भारत में किसी टेस्ट मैच के पहले दिन पांच विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं. डेल स्टेन लाल गेंद के टेस्ट मैच में ऐसा करने वाले आखिरी गेंदबाज थे, जिन्होंने साल 2008 में अहमदाबाद में यह कारनामा किया था.

ईडन गार्डन्स में जारी इस टेस्ट मैच की बात करें, तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में महज 159 रन पर सिमट गई. इस पारी में एडेन मार्करम ने सर्वाधिक 31 रन बनाए, जबकि वियान मुल्डर और टोनी डी जोरजी ने 24-24 रन टीम के खाते में जोड़े. भारत की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवरों में महज 27 रन देकर 5 विकेट निकाले. उनके अलावा, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए. अक्षर पटेल ने 1 विकेट अपने नाम किया.