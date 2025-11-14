बुमराह का पंजा: ईडन गार्डन्स के थिएटर में बुमराह के पेस संगीत पर नाचते रहे प्रोटियाज़

Jasprit Bumrah 5 Wicket Haul: बिहार के चुनाव में कांग्रेस का पंजा बेशक एकबार फिर माता खाता दिखा हो, लेकिन क्रिकेट मैदान पर जसप्रीत बुमराह ने अपने 51वें टेस्ट में 16वीं बार पंजा मारा और ईडन गार्डन्स में बैठे 35000 दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका ज़ोरदार अभिवादन किया. कई स्टैंड्स से ‘बुमराह...बुमराह' के नारे मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन द. अफ़्रीका के ख़िलाफ टीम इंडिया का जोश बढ़ाते रहे.

जीनियस जसप्रीत बुमराह की गेंदबाज़ी किसी परिचय का मोहताज़ कभी नहीं रही. ईडन गार्डन्स के जानकार खेलप्रेमी बुमराह का हुनर अच्छे से पहचानते हैं. जैसे ही उन्होंने क्लब हाउस एंड से बुमराह ने अपनी जगह ली, 35,000 दर्शकों ने एक जोरदार गर्जना के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें वैसे ही नवाज़ा जैसे वो कपिलदेव से लेकर कोलकाता प्रिंस सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों की पारियों को सराहती रही है.

द.अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत ने पहले घंटे में विकेट के लिए थोड़ा संघर्ष ज़रूर किया. दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम और राएन रिकलटन की ओपनिंग जोड़ी ने 57 रन बनाकर आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया. मगर फिर जीनियस जसप्रीत के एक स्पेल ने गति और माहौल को बदल दिया.

आगाज़ से अंजाम तक बुमराह का जादू

बुमराह ने क्लब हाउस एंड से आकर 11वें ओवर में रयान रिकेल्टन का काम तमाम किया और फिर प्रोटियाज़ बुमराह के म्यूज़िकल आर्केस्ट्रा पर नाचते नज़र आए. अपने अगले ओवर में, बुमराह ने एडेन मार्करम को एक शॉर्ट गेंद पर आउट कर दिया, जो केवल विकेटकीपर के हाथों में जा पहुंची। भले ही पिच ने केवल मामूली मदद की बुमराह की गेंदें कहां पिच की परवाह करती है.

सटीक गेंदबाज़ी, शिकार, रीपीट

33वें ओवर में फिर से हमले में लौटे बुमराह ने टोनी डी ज़ोरज़ी को एक गेंद पर आउट कर दिया, जो विकेट के चारों ओर से आकर स्किड कर गई थी.

काइल वेरेन ने अगला विकेट गिराया, जब बुमराह ने उन्हें एक तेज यॉर्कर पर आउट कर दिया. बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को 159 रनों पर समेट दिया, जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए - टेस्ट में उनका 16वां पांच विकेट हॉल और ईडन में पहला.

ओपनर्स का बड़ा शिकारी

2018 से लेकर अबतक 7 सालों में टेस्ट क्रिकेट में ओपनर्स का शिकार करने वाले जसप्रीत बुमराह सबसे बड़े शिकारी साबित हुए हैं. उन्होंने अबतक सबसे ज़्यादा 13 बार ओपनर्स का काम तमाम किया है.

- 13 - जसप्रीत बुमराह

- 12 - स्टुअर्ट ब्रॉड

- 11 - आर अश्विन

- 9 - कगिसो रबाडा

- 9 - जेम्स एंडरसन

हर मैदान का घातक शिकारी

बुमराह की गेंदबाजी की औसत 19.67 है, जो स्कॉट बोलैंड के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन बोलैंड ने अपने 14 टेस्ट ज्यादातर घरेलू परिस्थितियों में खेले हैं. बुमराह ने यह प्रदर्शन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका में किया है. बुमराह ने कोलकाता के अलावा मेलबर्न, लॉर्ड्स, केपटाउन, ब्रिस्बेन, पर्थ और जमैका के मैदानों पर बैटर्स के ख़िलाफ कहर ढाया है.

कोई भी हो मैदान, फर्क नहीं पड़ता

बुमराह ने तीसरी बार भारत में पारी में 5 विकेट अपने नाम किये हैं. बुमराह ने पारी में 5 विकेट का कारनामे दुनिया भर के मैदानों पर किये हैं.

4 बार ऑस्ट्रेलिया में

4 बार इंग्लैंड में

3 बार द.अफ़्रीका में

3 बार भारत में

2 बार विंडीज़ में

पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने कहा,"बुमराह जब लय में होते हैं तो उनसे निपट पाना लगभग असंभव है. वह हमेशा बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर करते हैं. उनकी गेंदबाजी में बहुत कम स्पेस होता है, और वह हमेशा ऑफ स्टंप या मिडल स्टंप पर गेंद डालते हैं." बुमराह सिर्फ अपनी स्पीड से नहीं बल्कि अपनी परफेक्ट लाइन और ग़ज़ब की सटीक लेंथ से बैटर्स को बेबस कर देते हैं. ये बुमराह का क्लास है, अनुशासन है, अद्भुत कला है और शानदार स्टाइल है.

