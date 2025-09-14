विज्ञापन
विशेष लिंक

जैस्मिन लेंबोरिया ने कर दिया कमाल, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

Jasmine Lamboria Creates History: जैस्मिन लेंबोरिया ने कमाल कर दिया है. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की 57 किग्रा कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है.

Read Time: 2 mins
Share
जैस्मिन लेंबोरिया ने कर दिया कमाल, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल
Jasmine Lamboria
  • जैस्मिन लेंबोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है
  • उन्होंने फाइनल में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को स्प्लिट निर्णय से हराकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है
  • यह भारत का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है, जो देश के लिए गर्व की बात है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Jasmine Lamboria Creates History: देश की बेटी जैस्मिन लेंबोरिया ने कमाल कर दिया है. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की 57 किग्रा कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है. हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. फाइनल मुकाबले में उनकी भिड़ंत पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा के साथ हुई थी. जहां उन्होंने अपने विपक्षी को स्प्लिट निर्णय से मात दी. जैस्मिन की जीत इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का इस चैंपियनशिप में यह पहला गोल्ड मेडल है. जूलिया ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया था. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकाबले के दौरान पहले राउंड में जैस्मिन, जूलिया से पीछे चल रही थीं. मगर उन्होंने हौसला बनाए रखा और दूसरे राउंड में जबर्दस्त तरीके से वापसी की. इसके बाद उन्होंने पूरे मैच के दौरान एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. परिणाम यह रहा कि वह मैच को 4-1 के अंतर से अपने नाम करने में कामयाब रहीं.  

फाइनल मुकाबले में मिली जीत के बाद जैस्मिन काफी खुश नजर आईं. मैच के बाद उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था. नतीजन उन्हें जल्द ही बाहर हो जाना पड़ा था. इससे वह काफी निराश थीं.  

जैस्मिन लेंबोरिया ने जहां बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में देश का झंडा बुलंद किया है. वहीं पूजा रानी को नाकामयाबी हाथ लगी है. 80 किग्रा कैटेगरी में वह सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाईं. जिसकी वजह से उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है. सेमीफाइनल मुकाबले में पूजा रानी की भिड़ंत एमिली एस्क्विथ से हुई थी.

यह भी पढ़ें- AIFF पर प्रतिबंध का खतरा, इस वजह से तीन साल के अंदर दूसरी बार लग सकता है झटका  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com