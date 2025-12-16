विज्ञापन
अकरम नंबर 4, कपिल देव आउट, यह दिग्गज नंबर वन पर, जेम्स एंडरसन ने चुनी ऑल टाइम टॉप-10 सर्वश्रेष्ठ तेज़ गेंदबाज

James Anderson on all-time Top 10 fast bowlers: जेम्स एंडरसन ने ब्लाइंड रैंकिंग चैलेंज के आधार पर दुनिया के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों का चुनाव किया है.

James Anderson names the greatest ever fast bowlers
  • जेम्स एंडरसन ने Tailenders पॉडकास्ट पर ब्लाइंड रैंकिंग चैलेंज के आधार पर टॉप 10 तेज गेंदबाजों का चयन किया
  • पहले नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बॉथम को चुना गया जबकि वसीम अकरम को चौथे नंबर पर रखा गया
  • दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन और तीसरे नंबर पर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को स्थान मिला
James Anderson Picks his all-time Top 10 fast bowlers: दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज रहे जेम्स एंडरसन ने Tailenders पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम पेज पर ब्लाइंड रैंकिंग चैलेंज के आधार पर दुनिया के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों का चुनाव किया है. एंडरसन ने चौंकाते हुए पहले नंबर पर वसीम अकरम या कपिल देव का चुनाव नहीं किया है. एंडरसन ने पहले नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज  इयान बॉथम को रखा है. वहीं, दूसरे नंबर पर एंडरसन की पसंद साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन बने हैं. वहीं, तीसरे नंबर पर एंडरसन ने जसप्रीत बुमराह का चुनाव किया है. इसके बाद एंडरसन ने वसीम अकरम को जगह दी है. अकरम को एडंरसन ने नंबर 4 पर चुना है. 

इसके बाद जेम्स एंडरसन ने माइकल होल्डिंग को नंबर 5 तो वहीं, लसिथ मलिंगा को नंबर 6 पर रखा है. इसके बाद शाॉन पॉलक को एंडरसन ने ब्लाइंड रैंकिंग चैलेंज के आधार पर नंबर 7 पर चुना है. पूर्व तेज गेंदबाज ने इसके बाद नंबर 8 पर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट का चुनाव किया है. नंबर 9 पर एंडरसन की पसंद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज मिचेल जॉनसन बने हैं. इसके अलावा नंबर 10 पर एंडरसन ने जोफ्रा ऑर्चर का चुना है. 

जेम्स एंडरसन ने चुनी वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज

1-इयान बॉथम , 2-डेल स्टेन, 3-जसप्रीत बुमराह, 4-वसीम अकरम , 5-माइकल होल्डिंग, 6-लसिथ मलिंगा, 7-शॉन पोलक,  8-ट्रेंट बोल्ट  9-मिचेल जॉनसन, 10-जोफ्रा आर्चर

इयान बॉथम दुनिया के नंबर वन तेज गेंदबाज

अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर एंडरसन ने इंग्लैंड के लेजेंड इयान बॉथम को रखा. बॉथम का इंटरनेशनल करियर शानदार रहा, उन्होंने 28.44 की औसत से 528 विकेट लिए. उन्होंने 27 बार पांच विकेट भी लिए, और गेंद और बल्ले दोनों से गेम बदलने की उनकी काबिलियत ने उन्हें एंडरसन की महानतम तेज़ गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर जगह दिलाई है. 

