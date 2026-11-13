नंबर 1 विराट कोहली, जेम्स एंडरसन ने चुने दुनिया के 7 महान खिलाड़ी

इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट खेलने वाले देशों में से अपने पसंदीदा क्रिकेटरों का चुनाव किया है. उनकी इस पसंद ने फैंस के बीच एक दिलचस्प चर्चा छेड़ दी है.इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े सितारों को चुना है, जिनमें विराट कोहली और एबी डी विलियर्स शामिल हैं.

एंडरसन ने 'TNT स्पोर्ट्स' के साथ बातचीत के दौरान ये नाम चुने, जहां उनसे अलग-अलग देशों के अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया था. दिलचस्प बात यह है कि अपने पसंदीदा भारतीय क्रिकेटर को चुनते समय, इंग्लैंड के इस पूर्व गेंदबाज ने सचिन तेंदुलकर जैसे कई महान खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया.

जेम्स एंडरसन ने विराट कोहली को अपना पसंदीदा भारतीय क्रिकेटर बताया.

जब भारत की बात आई, तो एंडरसन ने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले कई महान खिलाड़ियों के बजाय विराट कोहली को चुना. यह चुनाव कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर इन दोनों के बीच कई यादगार मुकाबले हुए हैं. एंडरसन और कोहली का आमना-सामना कई बार हुआ है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, जहां इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने अपनी स्विंग और सटीक गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाज की कड़ी परीक्षा ली थी.

2014 में भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान उनकी यह प्रतिद्वंद्विता काफी चर्चा में रही थी, कोहली के लिए वह सीरीज काफी मुश्किल रही थी, उन्होंने 10 पारियों में केवल 134 रन बनाए थे, और एंडरसन ने उन्हें चार बार आउट किया था. हालांकि, समय के साथ कोहली ने इंग्लैंड के इस दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ अपने खेल में सुधार किया. टेस्ट मैचों में एंडरसन ने भारत के पूर्व कप्तान को 7 बार आउट किया, लेकिन कोहली ने उनके खिलाफ 43.57 का शानदार औसत बनाए रखा. तेंदुलकर के बजाय कोहली को चुनना एंडरसन की पसंद को और भी दिलचस्प बना देता है, खासकर तब जब हम भारतीय बल्लेबाजी के इस दिग्गज के असाधारण इंटरनेशनल करियर को देखते हैं.

अन्य देशों से एंडरसन के पसंदीदा खिलाड़ी

एंडरसन ने क्रिकेट खेलने वाले अन्य देशों से भी कुछ बड़े नामों को चुना. उनकी पसंद में कुछ महान खिलाड़ी शामिल हैं, तो कुछ ऐसे समकालीन खिलाड़ी भी हैं जिनके साथ उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला है. ऑस्ट्रेलिया से शेन वॉर्न को एंडरसन ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम से चुना, यह महान लेग-स्पिनर क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में से एक थे, जिन्होंने कई पीढ़ियों के क्रिकेटरों को प्रेरित किया.

इंग्लैंड के लिए, एंडरसन ने जो रूट को चुना, जो उनके पूर्व साथी खिलाड़ी हैं और देश के सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं. रूट की निरंतरता और मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाने की क्षमता ने उन्हें हर फॉर्मेट में एक शानदार खिलाड़ी बना दिया है. एंडरसन ने पाकिस्तान के बाबर आजम को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है. जबकि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान टिम साउथी को न्यूीलैंड टीम से चुनाव किया.

साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने एबी डिविलियर्स को चुना, जो अपने शानदार शॉट्स की बदौलत अपनी पीढ़ी के सबसे मनोरंजक बल्लेबाजों में से एक माने जाते थे. वहीं, श्रीलंका के दिग्गज सनथ जयसूर्या को भी लिस्ट में जगह दी है.

एंडरसन ने जुलाई 2024 में लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया. उन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में अपना करियर खत्म किया, उन्होंने 188 मैचों में 26.45 की औसत से 704 विकेट लिए. उनका इंटरनेशनल करियर दो दशकों से भी अधिक समय तक चला, जिस दौरान वे क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे.

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