विज्ञापन
विशेष लिंक

'मैं बाबर आजम का इंटरव्यू लेने गया था', इरफान पठान ने ट्रोलिंग और फेक न्यूज को लेकर सुनाया मजेदार किस्सा

Irfan Pathan on Babar Azam Interview Fake News: इरफान पठान अपने समय के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक थे, लेकिन चोटों के कारण उनके करियर पर काफ़ी असर पड़ा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
'मैं बाबर आजम का इंटरव्यू लेने गया था', इरफान पठान ने ट्रोलिंग और फेक न्यूज को लेकर सुनाया मजेदार किस्सा
Irfan Pathan on Babar Azam Interview Fake News:

Irfan Pathan on Babar Azam Interview Fake News: पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने ट्रोलिंग और फेक न्यूज का सामना करने के बारे में बात करते हुए बताया कि एक बार पाकिस्तान में उनके और पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम के बीच हुई एक घटना को लेकर झूठी कहानी चलाई गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि बाबर ने उन्हें इंटरव्यू देने से मना कर दिया था. पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि वह ऐसी बातों का जवाब नहीं देते, क्योंकि अगर हर बात का जवाब दिया जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा. पठान जियोहॉटस्टार के शो 'चीकी सिंगल्स' में बात कर रहे थे.

शो के दौरान पठान ने कहा कि "ट्रोलिंग और गलत बातें फैलाना" रोज की बात है. उन्होंने बताया कि एक बार किसी और की तस्वीर पर उनका चेहरा फोटोशॉप करके यह कहानी फैलाई गई थी कि बाबर ने उन्हें इंटरव्यू देने से मना कर दिया था.

उन्होंने कहा, "ट्रोलिंग और गलत बातें फैलाना रोज होता है. हमारे पड़ोसी देश की मीडिया ने एक बार यह कहानी चलाई थी कि मैं बाबर आजम का इंटरव्यू लेने गया था और उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उनके अनुसार, 'वह हमारे देश को ट्रोल करते हैं, इसलिए मैं उन्हें इंटरव्यू नहीं दूंगा.' यह पूरी तरह झूठ था. किसी ने एक तस्वीर पर मेरा चेहरा फोटोशॉप कर दिया था."

उन्होंने आगे कहा, "असली तस्वीर में बांग्लादेश का एक युवा रिपोर्टर था जो पहली बार मैदान पर गया था और उसे इंटरव्यू देने से मना कर दिया गया था. उन्होंने सचमुच उसके शरीर पर मेरा चेहरा लगा दिया और कहानी फैला दी. इसे दस लाख से ज़्यादा बार देखा गया और लोगों को लगा कि वह मैं ही था. ऐसा रोज होता है, लेकिन मैं जवाब नहीं देता. हर दिन हमारे नाम पर या किसी खिलाड़ी के बारे में कोई न कोई झूठ बोला जाता है. अगर आप हर बात का जवाब देते रहेंगे, तो आप अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे."

2003 से 2012 तक चले अपने करियर में, पठान ने 141 पारियों में 26.12 की औसत से 2,821 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 11 अर्धशतक शामिल थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 102 रन था. 29.85 की औसत से 301 विकेट, नौ बार एक पारी में पांच विकेट और दो बार मैच में दस विकेट लेने वाले पठान अपने समय के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक थे, लेकिन चोटों के कारण उनके करियर पर काफ़ी असर पड़ा. उन्होंने IPL में पंजाब किंग्स (PBKS), दिल्ली कैपिटल्स (DC), राइज़िंग पुणे सुपरजायंट (RPG) और गुजरात लायंस (GL) का भी प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने 103 मैचों में 80 विकेट लिए हैं और 82 पारियों में 21.49 की औसत से 1,139 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Irfan Khan Pathan, Mohammad Babar Azam, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com