Asia Cup 2025: 'पाकिस्तान को लगातार हराने की शुरुआत...', इरफान पठान के बयान से पाक टीम के खड़े हो जायेंगे कान

Irfan Pathan React on Beating Pakistan Asia Cup 2025: 2007 का वो कैसा दिन था. जहां हमारा विश्व कप का सपना पूरा हुआ था. पाकिस्तान को नियमित रूप से हराने की शुरुआत टी20 क्रिकेट से हुई थी.

  • 24 सितंबर 2007 को भारत ने जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान को हराकर पहला टी20 विश्व कप जीता था
  • पठान 16 रन देकर 3 विकेट लेकर मैन ऑफ़ द मैच बने थें और टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान पर दबदबा शुरू किया
  • युवराज सिंह ने इस टूर्नामेंट में तेज़ अर्धशतक और छक्कों की यादगार पारियां खेलकर टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई
Irfan Pathan React on Beating Pakistan Asia Cup 2025: 24 सितंबर भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक खास जगह रखता है. 2007 में इसी दिन, भारत ने जोहान्सबर्ग में एक रोमांचक फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पाँच रनों से हराकर पहला टी20 विश्व कप जीता था. 2025 में, उस ऐतिहासिक टीम के सदस्य गर्व और पुरानी यादों के साथ उस दिन को याद करेंगे. प्लेयर ऑफ़ द फ़ाइनल, इरफ़ान पठान, जिन्होंने 16 रन देकर 3 विकेट लेकर मैन ऑफ़ द मैच का पुरस्कार जीता, ने याद किया कि कैसे उसी दिन से टी20I में पाकिस्तान पर भारत का दबदबा शुरू हुआ था. "2007 का वो कैसा दिन था. जहाँ हमारा विश्व कप का सपना पूरा हुआ था. पाकिस्तान को नियमित रूप से हराने की शुरुआत टी20 क्रिकेट से हुई थी," पठान ने एक्स पर चिर प्रतिद्वंद्वियों पर एक सूक्ष्म तंज कसते हुए कहा.

2007 का वो कैसा दिन था. जहां हमारा विश्व कप का सपना पूरा हुआ था. पाकिस्तान को नियमित रूप से हराने की शुरुआत टी20 क्रिकेट से हुई थी. युवराज सिंह, जिनके इस टूर्नामेंट में कारनामे क्रिकेट की लोककथाओं में दर्ज हैं, ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी पोस्ट की. "कुछ यादें कभी धुंधली नहीं होतीं और यह निश्चित रूप से उनमें से एक है! एक गौरवशाली क्षण जिसने पूरे देश को खुशी और गर्व से भर दिया. 2007 विश्व कप की इस यादगार जीत की याद दिलाता है," युवराज ने कहा.

इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी भी पूर्ण सदस्य देश के क्रिकेटर द्वारा 12 गेंदों पर सबसे तेज़ अर्धशतक लगाया, जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के शामिल थे. उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 गेंदों में 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई. टीम के एक अन्य प्रमुख सदस्य रॉबिन उथप्पा ने इस जीत को अपने जीवन का एक जादुई अध्याय बताया.

"24 सितंबर, 2007 - एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए मेरी यादों में बस गया. टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा होना वाकई जादुई था. हमारे बीच जो विश्वास, एकता और ऊर्जा थी, वह आज भी जीवंत है. मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने और अपने साथियों के साथ उन अविस्मरणीय पलों को संजोने के लिए हमेशा आभारी रहूँगा," उथप्पा ने एक्स पर कहा.

भारत के अभियान की पहचान उसके बेहतरीन प्रदर्शन से बनी. गौतम गंभीर टूर्नामेंट में 227 रन बनाकर टीम के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में खेली गई 75 रनों की महत्वपूर्ण पारी भी शामिल है. आरपी सिंह ने सात मैचों में 12 विकेट लेकर भारत के लिए गेंदबाजी सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया. 2007 की जीत ने न केवल भारत को उसकी पहली टी20 विश्व कप ट्रॉफी दिलाई, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत भी की. अब अठारह साल हो गए हैं.

