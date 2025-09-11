'क्या हार्दिक एक ओवर में...', भारतीय प्लेइंग 11 में इस खिलाड़ी को जगह ना मिलने पर इरफान पठान ने उठा दिया सवाल

Irfan Pathan Question on Playing 11 vs UAE Asia Cup 2025: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ किया है. दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया. महज 58 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने धमाकेदार शुरुआत की. अभिषेक शर्मा शुरू ही आक्रामक नजर आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर धमाकेदार शुरुआत की. अभिषेक और गिल ने 3.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 48 रन की तेज साझेदारी की. इस स्कोर पर अभिषेक शर्मा 16 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए.

तीसरे नंबर पर उतरे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गिल के साथ मिलकर भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी. भारत ने 4.3 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता. गिल 9 गेंद पर 20 जबकि सूर्या 2 गेंद पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे.

इरफान पठान ने प्लेइंग 11 पर उठाया सवाल

दरअसल टीम इंडिया ने अपने अभियान की शुरूआत तो जीत के साथ कर ली लेकिन प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह को मौका ना मिलने को लेकर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने सवाल उठा दिया. पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम इंडिया की गेंदबाज़ी रणनीति को लेकर दिलचस्प बातें साझा की. उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह (Irfan Pathan on Arshdeep Singh) जैसे गेंदबाज़ की गैरमौजूदगी किसी भी टीम के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि वह टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में लगातार विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों में शामिल हैं.

दो तेज गेंदबाज़ों के साथ खेलना मुश्किल में डाल सकता है

पठान के मुताबिक, अगर नॉक-आउट जैसे अहम मुकाबलों में जसप्रीत बुमराह एक छोर से गेंदबाज़ी कर रहे हों और दूसरे छोर से स्पिनर गेंद डालें, तो शुरुआती ओवरों में सब कुछ ठीक रह सकता है. लेकिन ओस की स्थिति में स्पिनरों को गेंद पकड़ने में दिक्कत होगी, और तब सिर्फ दो तेज गेंदबाज़ों के साथ खेलना टीम को मुश्किल में डाल सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि टीम में शिवम दुबे एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज़ का विकल्प जरूर देते हैं, मगर संकट की घड़ी में कप्तान हार्दिक पंड्या पर ज्यादा भरोसा करेंगे, लेकिन क्या हार्दिक की ताकत यॉर्कर है? क्या वह एक ओवर में छह यॉर्कर फेंक सकते हैं? हार्दिक मुख्य रूप से हार्ड लेंथ और बाउंसर पर निर्भर रहते हैं, जबकि यॉर्कर फेंकने में अर्शदीप जैसा कौशल उनके पास नहीं है.

पठान का मानना है कि बड़े मैदान पर बाउंसर कारगर हो सकते हैं, लेकिन आखिरी ओवरों में यॉर्कर डालने की कला वही गेंदबाज़ दिखा सकते हैं जो इस पर लगातार काम करते हों. अर्शदीप ने टी20 विश्व कप, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मैचों में यह साबित किया है कि वह एक ओवर में लगातार छह यॉर्कर डाल सकते हैं. यही वजह है कि उनकी अनुपस्थिति टीम इंडिया को ज़रूर खलेगी.

इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. यूएई की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई और 13.1 ओवर में मात्र 57 रन पर सिमट गई. टी20 अंतरराष्ट्रीय में यूएई का यह न्यूनतम स्कोर है. यूएई के लिए आलिशान शराफू ने 22 रन बनाए, वहीं कप्तान मुहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका.

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 2.1 ओवर में मात्र 7 रन देकर 4 विकेट लिए. ये कुलदीप की स्पिन का ही कमाल था कि यूएई 57 रन पर सिमट गई. इसके अलावा, ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट लिए. बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिले. हार्दिक पांड्या एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्हें विकेट नहीं मिल सका. हालांकि उन्होंने एक ओवर ही गेंदबाजी की.

(IANS इनपुट के साथ)