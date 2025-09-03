हार्दिक पंड्या- जसप्रीत बुमराह नहीं, Asia Cup में भारत के लिए यह खिलाड़ी साबित होगा X-फैक्टर, इरफान पठान ने बताया

Irfan Pathan picks India's X-factor for Asia Cup 2025: इरफ़ान पठान ने एशिया कप 2025 के लिए भारत के एक्स फैक्टर का चुनाव किया है. फर्स्ट स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए भारत के पूर्व दिग्गज इरफान ने उस खिलाड़ी का चुनाव किया है जो इस एशिया कप में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं. इरफान ने बताया कि हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल जैसे बड़े नाम निश्चित रूप से अहम होंगे, लेकिन एशिया कप 2025 में एक्स फैक्टर के तौर पर इरफान पठान ने रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का चुनाव किया है. (Irfan Pathan on Varun Chakaravarthy)

इरफान ने कहा कि, वरुण एक ऐसे खिलाड़ी होंगे जो एशिया कप में भारत के लिए अहम साबित होंगे. इरफ़ान ने कहा, "बुमराह के अलावा, कोई और एक्स-फ़ैक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल है. फिर दो ऑलराउंडर हैं.. हार्दिक और अक्षर. आप हमेशा ऑलराउंडरों को एक्स-फ़ैक्टर मानते हैं क्योंकि वे दो काम कर सकते हैं. लेकिन मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि वरुण चक्रवर्ती कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि यह उनके लिए एक तरह से वापसी की कहानी होगी." इरफ़ान ने आगे कहा कि "यह स्पिनर इस समय ज़बरदस्त फ़ॉर्म में है और इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकता है". (Who Will be India's X-factor for Asia Cup 2025)

हार्दिक की भूमिका अहम

इरफ़ान ने माना है कि हार्दिक पंड्या टीम इंडिया के एक्स फैक्टर हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा कि, पंड्या टीम के लिए संतुलन का कारक हैं. हार्दिक पिच पर धीमी गति से गेंदबाज़ी करके दबाव की स्थिति में टीम को राहत देते हैं. उन्होंने कहा कि भारत की गेंदबाजी इकाई के ये बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक किसी भी बल्लेबाजी इकाई को टक्कर देने में सक्षम हैं,

दुबई की पिच पर रहेगा ओस का प्रभाव

इरफ़ान ने स्वीकार किया कि दुबई में ओस का प्रभाव अहम होगा. उन्होंने कहा, "जब ओस गिरती है, तो गेंदबाज़ों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होती है, 40 डिग्री से ऊपर के तापमान में सूखी पिच मिलने की संभावना होती है, इसलिए टीम में एक अतिरिक्त स्पिनर को शामिल किया गया है. लेकिन अगर ओस आती है, तो तेज़ गेंदबाज़ों पर दबाव ज़रूर बढ़ेगा. (rfan Pathan on India's X-factor in Asia Cup 2025)