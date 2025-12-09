विज्ञापन
विशेष लिंक

'हमें देखना होगा कि वो इसका जवाब कैसे देते है', टी20 सीरीज से पहले इरफान पठान ने अभिषेक शर्मा को दी नसीहत

Irfan Pathan on Abhishek Sharma: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में तहलका मचाने के बाद अब अभिषेक साउथ अफ्रीका के खिलाफ धमाका करने की कोशिश करेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
'हमें देखना होगा कि वो इसका जवाब कैसे देते है', टी20 सीरीज से पहले इरफान पठान ने अभिषेक शर्मा को दी नसीहत
IND vs SA 2025 1st T20I: अभिषेक शर्मा को लेकर इरफान पठान का बड़ा बयान
  • इरफान ने अभिषेक की स्ट्राइक रेट की तारीफ करते हुए कहा कि वे इस स्टाइल में सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं
  • इरफान ने अभिषेक की स्ट्राइक रेट की तारीफ करते हुए कहा कि वे इस स्टाइल में सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं
  • अभिषेक को रोकने के लिए ऑफ स्टंप के बाहर या शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल कर सकती है जो चुनौती पेश करेगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Irfan Pathan Big Statement on Abhishek Sharma: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में सबकी नजर अभिषेक शर्मा पर होगी. अभिषेक जिन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपनी अलग छाप छोड़ी है और इस समय विश्व क्रिकेट के सबसे धुआंधार बल्लेबाज हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में तहलका मचाने के बाद अब अभिषेक साउथ अफ्रीका के खिलाफ धमाका करने की कोशिश करेंगे. सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा. कटक में पहले टी-20 से पहले इरफान पठान ने अभिषेक शर्मा को चेतावनी दी है. 

इरफान पठान ने अपने YouTube चैनल पर कहा, "जिस फ्लो के साथ वह बैटिंग कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट से वह 190-200 की बैटिंग कर रहे हैं, और उनका एवरेज 40 के करीब है, आपको कोई दूसरा बैटर नहीं मिलेगा जो इस स्टाइल में खेलते हुए इतना कंसिस्टेंट हो.  साउथ अफ्रीका शायद ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करने की सोचे, या वे इनिंग्स की पहली या दूसरी बॉल पर ही शॉर्ट बॉल भी डाल सकते हैं. हमें देखना होगा कि अभिषेक शर्मा इसका कैसे सामना करते हैं."

इरफान ने अभिषेक को लेकर कहा, "अगर साउथ अफ्रीकी गेंदबाज अभिषेक शर्मा के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की जा रही है, तो यह बेहतर है, क्योंकि यह अभिषेक शर्मा के लिए इसका मुकाबला करने और सुधार करने का मौका होगा. अगर साउथ अफ्रीका उनके खिलाफ कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता है, तो भी ठीक है, इसे जारी रहने दें, वह वैसे भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं."

मार्को यान्सन बनाम अभिषेक शर्मा, मुकाबला होगा दिलचस्प

इरफान पठान ने बताया कि प्रोटियाज टीम कैसे मार्को यान्सन का इस्तेमाल अभिषेक शर्मा को शॉर्ट बॉल से रोकने के लिए कर सकती है, बजाय इसके कि वे फुल लेंथ पर जाएं और मूवमेंट की तलाश करें.  बाएं हाथ के  अभिषेक ने ऑस्ट्रेलिया में बाउंस-फ्रेंडली कंडीशन का आसानी से सामना किया और 40.75 के एवरेज के साथ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे. वह अक्सर पेसरों की धीमी गेंद पर धोखा खाकर आउट हो जाते थे, लेकिन शॉर्ट-पिच गेंदों से उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत की पिच पर अभिषेक शर्मा को अफ्रीकी गेंदबाज किस तरह की गेंदें फेंकेंगे. 

बता दें कि मार्को यान्सन नई गेंद से ज्यादा प्रभावित करने में सफल रहते हैं. , इसलिए अभिषेक के साथ उनका आमना-सामना होना तय लग रहा है. अभिषेक ने पहले भी जेनसेन पर दबदबा बनाया है, उनके खिलाफ 222.72 के शानदार स्ट्राइक रेट से 49 रन बनाए हैं. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को अभी तक T20 फॉर्मेट में भारतीय ओपनर को ट्रैप करना बाकी है. दोनों के बीच मुकाबले को लेकर फैन्स इंतजार कर रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Irfan Khan Pathan, Abhishek Sharma, Cricket, Marco Jansen, India Vs South Africa 2025 India
Get App for Better Experience
Install Now