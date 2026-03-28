Virat Kohli News: कोहली के निशाने पर 'विराट' कारनामा, करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल पर आज चलेगी छुरियां

आईपीएल 2026 का आज से आगाज होने जा रहा है. वीकेंड की शाम हो और आपकी टीवी स्क्रीन पर टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली खेल रहे हों तो फिर कहना ही क्या. आज RCB के सामने SRH की चुनौती है और बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रनों की बारिश देखने के लिए दर्शक बेकरार बैठे हैं. इसी कड़ी में आज विराट कोहली एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को परेशान कर सकता है. विराट 29 रन बनाते ही पूर्व पाक बल्लेबाज शोएब मलिक के सबसे ज्यादा टी20(ओवरऑल) रनों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. कोहली जिस विराट फॉर्म में हैं,उसे देखने के बाद ये आंकड़ा छोटा ही है.

विराट- शोएब के कुल टी20 रिकॉर्ड पर एक नजर

विराट कोहली के कुल टी20 रन

➔मैच-414

➔रन- 13543

➔औसत- 41.92

➔स्ट्राइक रेट- 134.67

➔सेंचुरी-9

➔अर्धशतक- 105

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शोएब मलिक के कुल टी20 रिकॉर्ड

➔मैच-557

➔रन- 13571

➔औसत- 35.99

➔स्ट्राइक रेट- 127.24

➔सेंचुरी-0

➔अर्धशतक- 83

विराट-शोएब में है कोई मुकाबला?

विराट कोहली 37 की उम्र में भी पिच पर डटे हुए हैं. टी20 और टेस्ट में संन्यास के बाद कोहली सिर्फ वनडे मुकाबलों में खेलते दिखते हैं. हालांकि कोहली ने आईपीएल से संन्यास नहीं लिया है. शोएब मलिक ने इसी साल जनवरी 2026 में पीएसएल से भी रिटायरमेंट ले लिया था. कोहली के आगे हालांकि शोएब कहीं नहीं टिकते. शोएब मलिक एक अच्छे बल्लेबाज रहे हैं पर बात अगर फिटनेस और कैरियर में प्रदर्शन की हो तो कोहली आगे निकलते साफ दिखाई देते हैं.

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