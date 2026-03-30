IPL 2026: शुरुआत से ही खलने लगी है चोटिल ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज़ों की कमी, अबतक सभी टीमों ने बनाये 200+ रन

IPL 2026 Injured Player: दुनिया के सबसे अमीर और नामचीन क्रिकेट लीग में किसी भी देश के खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि यहां अपना बेस्ट देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्ख़ियां बटोरे. खिलाड़ी अपना बेस्ट देने के लिए बेस्ट पैसे लेते हैं और अपनी बेस्ट फ़िटनेस में अपनी टीम के लिए अपना 100 फ़ीसदी देने की कोशिश करते हैं. लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के कुछ टॉप खिलाड़ियों ने सीज़न की शुरुआत में देर से आने का फैसला किया है और इससे कई कई टीमों का संतुलन बिगड़ गया है.

कोलकाता नाइट राइडर्स के फ़ैन्स के लिए रविवार की रात मायूसी भरी साबित हुई जब उनके 25.20 करोड़ रुपये के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने सीज़न के पहले मैच में सिर्फ 10 गेंदों में 18 रन बना सके और फिर वापस चले गए. बाद में, जब रोहित शर्मा और राएन रिकेल्टन ने कोलकाता के गेंदबाजों की धुनाई की, तो उन्हें ग्रीन की कमी साफ़ खलने लगी. 220 रन बनाने के बाद भी 5 गेंद रहते मैच हारने पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हमारे गेंदबाज चोटिल हैं. कैमरन ग्रीन इस समय गेंदबाजी नहीं कर सकते. जब वह गेंदबाजी शुरू करेंगे, तो हमारी टीम की रणनीति थोड़ी अलग होगी."

बाद में जुड़ेंगे हेज़लवुड, कमिंस, स्टार्क

कोलकाता में ग्रीन की तरह ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी जॉश हेज़लवुड की कमी खल सकती थी. बैंगलोर के जॉश हेज़लवुड की फिटनेस को लेकर फ़िक्र है तो हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स को चोटिल मिशेल स्टार्क के फिट होने का इंतज़ार है. पंजाब किंग्स को कूपर कोनोली से भी गेंदबाजी की उम्मीद नहीं है, जिन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर की आशंका है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का फोकस वर्कलोड मैनेजमेंट

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज़ों की टी-20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है. लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनकी कार्यभार प्रबंधन या वर्कलोड मैनेजमेंट पर ध्यान देता रहता है ताकि ताकि वो अपने देश के लिए खेलें तो उनकी फ़िटनेस से समझौता नहीं हो. अगस्त 2026 से अगस्त 2027 के बीच ऑस्ट्रेलिया 20 टेस्ट मैच खेलेगा, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आईपीएल में उनकी उपलब्धता के बजाय लंबी अवधि की फिटनेस पर ध्यान दे रहा है.

नियमों में बदलाव की गुंजाइश

आईपीएल में टीमों के लिए यह एक तात्कालिक रणनीतिक नुकसान है. टीमों को उनकी टीम की रणनीति बदलनी पड़ रही है और घरेलू खिलाड़ियों को मौका देना पड़ रहा है. लेकिन क्या फ़्रेंचाइज़ियों को को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए? क्या आनेवाले वक्त में खिलाड़ियों की अनुपलब्धता पर रोक लगाने के लिए नियमों में बदलाव किये जा सकते हैं?