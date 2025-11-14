IPL 2026 Retention: कब और कहां देख पाएंगे रिटेंशन लाइव, क्या है डेडलाइन और नियम, जानें सभी जानकारी

IPL 2026 Retention When and Where to Watch: आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन की डेडलाइन 15 नवंबर, 2025 निर्धारित है. जिसमें सभी दस फ्रेंचाइजी को बीसीसीआई को रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की अपनी अंतिम सूची जमा करनी होगी. इस तय समयसीमा से पहले कुछ खिलाड़ियों के ट्रेड ने चर्चा बटोरी है. रिपोर्ट्स की मानें तो संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स में जाना तय है. जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस को ट्रेड किया है. शेरफेन रदरफोर्ड, जो पिछले सीजन गुजरात के लिए खेले थे, अगले सीजन मुंबई से खेलते दिखेंगे. वहीं शुक्रवार को जानकारी आई कि सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स से मोहम्मद शमी का ट्रेड किया है. ऐसे में रिटेंशन को लेकर फैंस के बीच उत्सुकता है. ऐसे में इस आर्किटल में हम रिटेंशन से पहले उससे जुड़े तमाम पहलूओं पर चर्चा कर रहे हैं.

क्या है आईपीएल रिटेंशन को लेकर नियम?

जब मेगा नीलामी होती है, तो खिलाड़ियों को रिटेन करने की एक सीमा होती है. लेकिन इस बार मेगा नीलामी नहीं है, इसलिए टीमें जितने चाहें उतने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं. लचीले नियमों के बावजूद, फ्रेंचाइजी को 25 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक फ्रेंचाइजी का पर्स लगभग 120 करोड़ होगा.

क्या है रिटेंशन की डेडलाइन?

आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों के रिटेंशन की डेडलाइन 15 नवंबर दोपहर 3 बजे तक है. तब तक सभी फ्रेंचाइजी को अपने रिटेन किए गए और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट आईपीएल से सौंपनी होगी.

कब और कहां देख पाएंगे लाइव

इंडियन प्रीमियर लीग का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास है. आईपीएल 2026 रिटेंशन का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 2 पर भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से किया जाएगा. आईपीएल 2026 रिटेंशन की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

कब है आईपीएल 2026 की नीलामी?

रिपोर्ट्स की मानें तो आईपीएल 2026 की मिनी-नीलामी 13-16 दिसंबर के बीच अबू धाबी में हो सकती है.

कौन है आईपीएल चैंपियन?

आरसीबी आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन है. रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी ने फाइनल में पंजाब किंग्स को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में छह रनों से हराकर 18 साल के सूखे को खत्म करते हुए पहली बार खिताब जीता था. मुंबई इंडियंस और सीएसके प्रत्येक पांच ट्रॉफी के साथ आईपीएल की सबसे सफल टीमें हैं. केकेआर तीन खिताबों के साथ दूसरी सबसे सफल टीम है.

