अब अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर, डिटेल से जानें वजह

Arjun Tendulkar: अर्जुन तेंदुलकर पिछले कई सालों से मुंबई से जुड़े है. इस साल मेगा नीलामी में इंडियंस ने अर्जुन को उनके बेस प्राइस के साथ खुद से जोड़ा था

जैसे-जैसे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के लिए जैसे-जैसे खिलाड़ियों के रिटेंशन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, तो वैसे ही फ्रेंचाइजी टीमों की खिलाड़ियों की ट्रेडिंग और बाकी बातों की गतिविधियों ने भी गति पकड़ ली है. 15 नवंबर वह तारीख है, जिससे पहले-पहले सभी टीमों के अपने-अपने रिलीज और रिटेन करने की आखिरी तारीख है. हाल ही तक रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और संजू सैमसन (Sanju Samson) की ट्रेडिंग चर्चा का विषय बनी हुई है, तो अब सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुल तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) को लेकर खबर यह है कि यह लेफ्टी पेसर मुंबई इंडियंस (Mumabi Indians) को छोड़ सकते हैं.

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ सुपर जॉयंट्स और मुंबई इंडिंयस शार्दूल ठाकुर और अर्जुन तेंदुलकर को लेकर बात कर रहे हैं. हालांकि, यह भी खबर है कि इन दोनों की अदला-बदली नहीं होगी, बल्कि दोनों ही खिलाड़ियों से अलग-अलग डील की जाएगी. इसका मतलब है कि दोनों ही खिलाड़ियों की अलग-अलग सेवा हासिल करने के लिए इनकी टीमों को कैश में डील करनी होगी.

कुछ ऐसा रहा है अर्जुन का प्रदर्शन

साल 2023 में आईपीएल से आगाज करने वाले अर्जुन तेंदुलकर ने अभी तक मुंबई के लिए 5 ही मैच खेले हैं. और इन मैचों में उन्होंने तीन विकेट लिए हैं. हालांकि, मुंबई ने इस साल हुई मेगा ऑक्शन में अर्जुन को उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में ही खरीदा था.

इस वजह से लखनऊ से जुड़े थे शार्दूल

वहीं, शार्दूल ठाकुर की बात करें, तो इस साल मेगा ऑक्शन में किसी भी टीम ने उन पर बोली नहीं लगाई. लेकिन बाद में ठाकुर को चोटिल मोहसिन खान की जगह टीम में लिया गया था. एक समय शार्दूल ने खुद को किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा न खरीदे जाने पर कहा था, 'मुझे लगता है कि ऐसी बातें खेल में होती हैं. तय नीलामी में मेरे लिए खराब दिन था. एलएसजी पहली ऐसी टीम थी, जिसने अपने गेंदबाजों के चोटिल होने के कारण मुझसे संपर्क साधा था. अब जबकि जहीर खान टीम से जुड़े थे, तो मुझे यह स्वीकार करना ही था.'

Arjun Sachin Tendulkar, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants, Cricket
