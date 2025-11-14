विज्ञापन
IPL 2026: केकेआर ने साउदी को बनाया बॉलिंग कोच, बल्ले से जो किया, वह 148 साल में बड़े-बड़े बल्लेबाज नहीं कर सके

KKR appoints bowling coach: आईपीएल की टीमें जहां खिलाड़ियों की ट्रेडिंग और रिटेन प्रक्रिया में व्यस्त हैं, तो बाकी पत्ते भी दुरुस्त किए जा रहे हैं

KKR appoints Tim southee: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र के लिए न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर टिम साउथी को टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त करने की घोषणा की. साउथी ने 107 टेस्ट मैचों, 161 वनडे और 126 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और 776 विकेट लिए हैं, तो वहीं बल्लेबाज में न्यूजीलैंड के इस दिग्गज ने वह कारनामा किया है, जो टेस्ट इतिहास में वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag), शाहिद आफरीदी और क्रिस गेल जैसे आतिशी बल्लेबाज भी नहीं कर सके.  साउथी अपने खेल करियर के दौरान आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम (2021, 2022, 2023) का हिस्सा रहे हैं.

न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी ने कहा, ‘केकेआर मुझे हमेशा घर जैसा लगा है और इस नयी भूमिका में वापसी करना मेरे लिए सम्मान की बात है. इस फ्रैंचाइज़ी की संस्कृति अद्भुत है, प्रशंसक जुनूनी हैं और खिलाड़ियों का एक बेहतरीन समूह है. मैं गेंदबाजों के साथ मिलकर काम करने और आईपीएल 2026 में टीम को सफलता दिलाने में मदद करने के लिए उत्सुक हूं.'

कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा,‘हमें कोच के तौर पर टिम साउथी का केकेआर परिवार में स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है. टिम का अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता हमारी गेंदबाजी इकाई को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उनके नेतृत्व कौशल और शांतचित्त रवैया उन्हें हमारे युवा गेंदबाजों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक बनाते हैं.'

टिम साउदी के इस कारनामे ने उन्हें इतिहासपुरुष बना दिया

न्यूजीलैंड ही नहीं, बल्कि इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शुमार हो चुके टिम साउदी ने न्यूजीलैंड के लिए खेले 107 टेस्ट मैचों में 391 विकेट चटकाए, तो 15.58 के औसत से 2245 रन बनाए. यह किसी भी सामान्य पुछ्ल्ले बल्लेबाज का औसत है, लेकिन बल्ले से उन्होंने वह भी कर डाला, जो विव रिचर्ड्स, शाहिद आफीरीद और क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज भी नहीं कर सके. और वह आंख खोल देने वाला कारनामा है टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाला चौथा बल्लेबाज होना. 107 टेस्ट मैचों में टिम साउदी के 98 छक्के हैं. उनसे ऊपर सिर्फ बेन स्टोक्स (136), ब्रैंडेन मैकलम (107) और एडम  गिलक्रिस्ट (100) ही हैं. 

